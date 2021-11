Rosszul kezdődött a szombati mérkőzés a narancs-kék mezeseknek, akik egy védelmi figyelmetlenség miatt már 45 másodperc után hátrányba kerültek. A vendégek nem becsülték alá újonc ellenfelüket, teljes erőbedobással léptek jégre, így az 1. percben Vojtech Polak megszerezte a vezetést (0–1). Bár a hazai csapat korán gólt kapott, a folytatásban sem játszott alárendelt szerepet, több egyenlítési lehetősége volt, azonban Adorján Attila nagyszerű teljesítményt nyújtott a kapuban. A 16. percben Rokaly Szilárd lövését László Arnold védte, a lepattanót azonban a gyergyószentmiklósi születésű csatár a hálóba továbbította (0–2). A háromszéki együttes kétgólos hátrányban sem adta fel a küzdelmet, a 20. percben Szergej Pajor passza után Roth Zoltán csökkentette a különbséget (1–2).

A második harmadban a vendégek akarata érvényesült, a 23. percben Reisz Áron megszerezte a Csíkszeredai Sportklub harmadik gólját, majd a játékrész végén az Erste Liga előző kiírásában a döntő legértékesebb játékosának választott Becze Tihamér is betalált (1–4). Az Ágyúsok a harmadik felvonásban is igyekeztek felzárkózni, ám a befejezéseknél rendre hibáztak, egészen az 50. percig, amikor Alekszandr Bolsakov próbálkozását védte Adorján, a lepattanót pedig Pajor bevágta (2–4). A hajrában tehetetlen volt az újonc, majd az 54. percben Biró Tamás beállította a végeredményt, bebiztosítva csapatának az újabb bajnoki győzelmet.

„Úgy gondolom, a Sportklub ellen helytálltunk, nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az Erste Ligában címvédő csapattal játszottunk. Az eredmény szorosabb is lehetett volt, viszont így sem vagyunk elégedetlenek. A Csíkszereda egy tapasztalt együttes, míg az Ágyúsok fiatal kerettel rendelkezik, szóval a jövőben lesz még jobb is. Több gólszerzési lehetőségünk volt, amelyeket nem sikerült értékesíteni, valamint az izgalom és a tapasztalat hiánya miatt védelmi hibák is akadtak. Brassóval sem lesz könnyű, hasonló nehézségű mérkőzés előtt állunk hétfőn és kedden. A rutinosabb ellenfelek nem becsülnek alá, örülök, hogy már első évben sikerült egy ütőképes játékoskeretet összeraknunk” – mondta Kernászt Huba, a Háromszéki Ágyúsok alelnöke.

Eredmény: Háromszéki Ágyúsok–Csíkszeredai Sportklub 2–5 (gólszerzők: Roth Zoltán 20., Szergej Pajor 50., illetve Vojtech Polak 1., Rokaly Szilárd 16., Reisz Áron 23., Becze Tihamér 40. és Biró Tamás 54.).