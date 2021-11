Hasznos volt az út átminősítése

Több okból is hasznos az átvétel. Egyrészt lehetőség van rá, hogy az Anghel Saligny-program finanszírozási lehetőségének kihasználásával a megyei tanács fel tudja újítani a közel hét kilométeres útszakaszt. Másrészt a község jelentős terhektől szabadult meg, télen nem kell gondoskodnia az út karbantartásáról, a hó eltakarításáról, a csúszásgátló anyagok kiszórásáról. A hóeltakarításra nem volt emberük, így az alpolgármesterek biztosították az erőgép működtetését. A kátyúzást is el kellett végezniük, ezt hideg aszfalttal oldották meg, de a foltozás soha nem volt tartós, az útjelzések felfestéséről pedig szó sem lehetett – számolt be a polgármester.

Az átvevés során a DC9-es jelzésű községi út lényegében összeolvadt a Szörcse–Zabola közötti DC10-es úttal, együtt kaptak magasabb rangsorolást, és megyei útként kötik össze Barátos és Zabola községközpontokat. Nem volt könnyű az átadás, szükség volt a helyi és megyei tanács határozatára is, telekkönyvezni kellett az utat, térképészeti felméréseket végezni, minden egyes átereszt pontosan bejelölni, ugyanígy a vasúti átjárót, az útkereszteződéseket – magyarázta a folyamatot Tánczos.

Az út felújítása igen fontos a község számára, a szakaszon nagy a személygépkocsi-forgalom, de sok mezőgazdasági gép, teherszállító jármű is közlekedik itt. Orbaiszék egészének szempontjából is lényeges az út, a Barátos és Zabola közötti összeköttetés fontos minden település számára – húzta alá az átadás fontosságát a polgármester.

Tánczos azt is elmondta, a napokban a mezei utak karbantartásával is foglalkoztak Barátos község minden településének határában. Évente elvégzik ezt a munkát, az eredmény látszik, akár személygépkocsival is könnyen lehet közlekedni a mezei utakon. Az emberek mentalitása is változni látszik, odafigyelnek, hogy lehetőleg ne tegyenek kárt a mezei utakban, például esős időben, felázott útfelületen csak a legszükségesebb esetekben mennek rá az utakra.