Az egyesület igazgatója egyebek mellett megismételte az állatpark – helyi fejlesztési programként való – létrehozására vonatkozó városi képviselő-testületi döntés vitájakor elhangzottakat. Megemlíti, hogy a kérdéses területet éveken keresztül megfigyelték, és ennek alapján arra jutottak, hogy adottságai megfelelővé teszik egy, a mai igényeknek eleget tevő állatpark kialakítására. Demeter János továbbá felsorolja, hogy magyarországi szakembereket is meghívott, akik komoly nemzeti parki, állatpark-létesítési és -működtetési tapasztalattal rendelkeznek. Egybehangzó véleményük az volt, hogy a terület alkalmas az elképzelt célra, kiváló életteret tud biztosítani az állatok számára. Az igazgató arra is érvvel szolgált, hogy miért pont erre a területre esett a választásuk: a város turisztikai fejlesztéseinek egyik célpontjáról van szó, és a beruházással jelentősen hozzá lehetne járulni a térség idegenforgalmi vonzerejének növeléséhez.



Miért van rá szükség?

Demeter János válaszában hosszasan ecseteli, milyen előnyökkel járna Sepsiszentgyörgy városának egy ilyen létesítmény megteremtése. Indulásból leszögezi, téves állítás, hogy az állatparkok ideje lejárt. Hazai példaként megemlíti, hogy nem véletlenül újult meg a brassói vagy marosvásárhelyi állatkert, hozzátéve, hogy mindkettő évi kétszázezer fölötti látogatót vonz. Az igazgató újból érvel a tanácshatározat elfogadásakor említett példákkal is, egyebek mellett megemlítve a poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumot, de nyugat-európai példákat is. Demeter János szerint az önkormányzatok érdektelensége és gyenge menedzsmentképessége vezetett oda, hogy pár állatkert bezárt Romániában, de ahol azokat fejlesztették, meghatározó részei lettek egyrészt az idegenforgalomnak, illetve a természeti nevelésnek. Nem mellékesen a vendéglátóiparra is kedvező hatással vannak az ilyen létesítmények. Az egyesület vezetője úgy véli, a sepsiszentgyörgyi önkormányzat felismerte, hogy a fejlesztés egyik kulcsa a természeti értékek védelme és kíméletes felhasználása, de ehhez olyan generációk kellenek, amelyeknek tagjai fontosnak tartják ezeket, ezért nagyon lényeges a környezettudatos nevelés. Kiemelten fontos ebben a folyamatban, hogy egy olyan teret alakítsanak ki, ahol a gyerekek és a felnőttek közvetlen közelről megismerhetik a környezetünkben élő állatokat, biztonságosan megfigyelhetik a viselkedésüket, illetve máshol nem elérhető többletinformációkhoz is juthatnak.



Téves állítások

Az egyesület vezetője továbbá cáfolta, hogy az állatparkokat lepusztult területeken alakítják ki, a modern létesítmények elsődleges követelménye, hogy a terület a lehető legtöbb olyan tulajdonsággal rendelkezzék, ahol az állatok a lehető legjobb körülmények között tudnak élni. Az igazgató szintén téves megállapításnak minősíti, hogy a kiszemelt terület népszerű piknikezőhely lenne a város lakói számára, illetve rámutat arra is (szintén a civilek által megfogalmazott aggályok mentén), hogy a beerdősödött legelő ugyan a Natura 2000 hálózat része, madárvédelmi terület, de a védett fajok egyikének sincs fészkelőhelye ott. Leírja továbbá, hogy a civilek által említett boldogasszony papucsa nevű orchidea lelőhelye légvonalban nagyjából ötszáz méterre található a helyszíntől, átlagturisták számára ismeretlen és nehezen megközelíthető helyen, így a ritka növényt az állatpark látogatói sem veszélyeztetnék. Újból megerősíti, hogy nem egzotikus állatok telepítése a cél, az állatpark a Kárpátok élővilágát mutatná be. Ennek kapcsán azt is tisztázza, hogy nem természetből befogott állatok kerülnének a létesítménybe, hanem fogságban születettekkel népesítenék azt be.



Kell a szakmai vélemény

Demeter János hangsúlyozza azt is, hogy a felelősségteljes feladatot jelentő állatparkot úgy érdemes megvalósítani, hogy az emberek többsége támogassa az elképzelést, és a jó döntéshez komoly szakmai véleményre van szüksége. Ezért szükséges egy alapos környezeti hatástanulmány, és ennek birtokában kell a további vitákat lefolytatni. Az igazgató zárásként úgy véli, bár lehetnek olyanok, akik szerint nincs szükség az állatparkra, de meggyőződése, hogy sokan eltöltenének egy napot egy olyan természeti környezetben, ahol a gyerekek olyan állatokkal találkozhatnak, kerülhetnek azokhoz közel, amelyeket addig csak képernyőn láttak. Emellett a létesítmény a fiatal szakemberek számára képzési és munkalehetőséget is biztosítana, illetve jelentősen hozzájárulna az idegenforgalmi fejlődéshez.