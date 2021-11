A különböző kategóriákban több mint 40 versenyző tette próbára magát, az elit férfiak nyolcszor teljesítettek egy közel három kilométeres távot. A cyclocrossversenyek izgalmasak, pörgősek és kihívásokkal tarkítottak, a viadalokat többnyire késő ősszel, a holtszezonban szervezik meg, az évszaki sajátosságok miatt sarasak és havasak lehetnek a pályák, így a sportolók sokat csiszolhatnak a technikai tudásukon. Az elit kategóriában versenyző Molnár Ede 2018-ban először indult cyclo­cross országos bajnokságon, akkor egy esés miatt olyan hátrány­ba került, amit nem tudott ledolgozni, végül ezüstérmet szerzett, 2019-ben viszont a legjobbnak bizonyult, aranyérem kerülhetett a nyakába. A Román Kerékpáros-szö­vetség egy év kihagyás után ismét megszervezte a cyclocrossviadalt, amelyen Málnási József Attila győzött, mögötte George Cristian Stan lett a második, Molnár Ede pedig a harmadik.

„Címvédőként az aranyérem megszerzésének reményében álltam rajthoz, azonban a verseny nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a legutóbbi hetekben nem versenyeztem, nem is edzettem rendszeresen, ráadásul a rajt után a második kanyarban kicsúsztam, és az esésben megütöttem magam. A vetélytársak elhúztak mellettem, viszont úgy döntöttem, hogy a történtek ellenére is befejezem az országos bajnokságot. A pálya nagyon gyors volt, a sárral sem volt gondunk, azonban a kijelölt terep nagyon rázott, ami némi akadályt jelentett. A körülményeket figyelembe véve nem vagyok elégedetlen az eredménnyel, nem nevezném rossz idényzárónak” – mondta Molnár Ede, aki sikeres évet tudhat maga mögött, ugyanis egy aranyérmet (XCE), egy ezüstérmet (XCM) és egy bronzérmet (XCO) szerzett, ezek mellett pedig egy Balkán-bajnoki címet is begyűjtött.

Eredmények, elit férfiak: Málnási József Attila (Carcover Racing Team) 1:01:08 óra, 2. George Cristian Stan (Living Bike Faresin Team) 1:02:10, 3. Molnár Ede (Dinamo-BikeXpert-Superbet Racing Team) 1:06:40. (miska)