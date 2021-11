Találkoztak a gazdák

Szűk körben ugyan, de idén is sor került Zágonban a szokásos őszi gazdatalálkozóra, melynek fő célja az adományok gyűjtése rászorulók számára. Szombaton más programok is várták a jelenlévőket. A Pro Economica Alapítvány pályázatán támogatást nyert és új gépeket vásároló gazdák gépésztalálkozón oszthatták meg a pályázással, a vásárolt gépekkel való tapasztalataikat.

A marosvásárhelyi Appia Drone Tech cég látványos drónbemutatót tartott – az ismertetőt a délután folyamán Ozsdolán is megismételték. Az eseményeket a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete (SZGE) szervezte, együttműködésben a zágoni polgármesteri hivatallal. Zágonban a helybeliek mellett jelen volt Könczei Csaba parlamenti képviselő és Szabó Ákos SZGE-alelnök is.

A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program keretében zajló gyűjtés során közel ezer kilogramm búzát, két mázsa pityókát, egy zsák hagymát ajánlottak fel a zágoni gazdák rászorulók számára. A gyűjtés célját Kiss Gusztáv polgármester vázolta. A korábbi években a zágoni adományokat civil szervezetek juttatták el a kedvezményezettekhez. Idén azonban főként zágoni rászorulóknak fogják adni az adományt – húzta alá a községvezető. A búzát Egerpatakon, Módi Sándor malmában fogják megőrölni – a molnár ingyen ajánlotta fel ezt. A liszt egy részéből kenyér sül Zágonban Török Zoltán pékségében, aki ugyancsak ingyenesen vállalta fel a szolgáltatást. A liszt másik részét kisebb csomagokra oszták, majd a karácsonyi ünnepek környékén a magyar egyházak közreműködésével, a kenyerekkel együtt rászorulóknak juttatják el – magyarázta a folyamatot Kiss.

Könczei Csaba parlamenti képviselő elismerőleg szólt a zágoni gazdák adakozó kedvéről. Évente megismétlik a nemes cselekedetet, önzetlenül segítenek a nélkülözőknek – emelte ki. Azt is elmondta: a gazdák nagylelkűségét az is mutatja – egész Háromszékre érvényes –, hogy a felajánlott termények mind kiváló minőségűek, a termés javából kerültek ki.

Szabó Ákos az SZGE nevében köszönte a gazdák hozzáállását a Magyarok Kenyere program keretében zajló gyűjtésben. Elmondta, a szervezet idén mintegy hatvan tonna terményt juttatott el rászorulóknak, de a gyűjtést folytatják. Tavaly több mint száz tonna adomány gyűlt össze, idén is legalább ennyi a cél – mondta az alelnök.



Várják az újabb pályázati kiírást

A gépésztalálkozóra hat új traktort hoztak el a gazdák – az erőgépeket a Pro Economica Alapítvány pályázatán elnyert támogatás segítségével vásárolták meg.

Zágonban 14 gazda pályázott. Tíz traktor – egy New Holland kivételével mind Belarus –, pótkocsi, tárcsa, vetőgép, mélylazító, eke van az új eszközök sorában, egy gazda pedig Aberdeen Angus fajtájú húsmarhákat vásárolt. Mindez megmozgatta a falu agráriumát. Az új traktorok, gépek nagyobb területek megművelését teszik lehetővé, így a pályázatok nyertesei máris növelhették termőterületeik felületét, főként bérlés révén – vázolta a polgármester.

A gépésztalálkozón kiemelt helyen szerepelt a kérdés: a jövőben lehet-e újabb mezőgazdasági célú pályázati kiírásra számítani a Pro Economica Alapítvány részéről?

A választ Könczei Csaba adta meg: az alapítvány pályázatának finanszírozását Magyarország kormánya vállalta fel. Jövő év tavaszáig, a magyar parlamenti választásokig biztosan nem lesz újabb pályázati kiírás. Viszont ahhoz, hogy később legyen hasonló, feltétlenül szükség van arra, hogy továbbra is a Fidesz maradjon kormányon. Ők az egyedüliek, akik tényleges támogatást nyújtottak eddig a határon kívüli magyar gazdák részére – húzta alá Könczei.

Joós Árpád húsz hektáron gazdálkodik, a vetésforgót kukorica, búza, burgonya, lucerna adja. Eddig U650-es traktorral dolgozott, az összkerék-meghajtású, 82 lóerős Belarus ehhez képest nagy változást hozott. Nagyobb a hatékonysága, nincsenek műszaki problémái, az üzemanyag-fogyasztása sem nagyobb a 650-esénél. Ráadásul sokkal kényelmesebb a vezető számára – mondta Joós.

Vajda Gyula az új New Holland traktorral érkezett a találkozóra. Már volt egy New Holland traktorjuk, ezért választották a pályázatban is ezt a márkát. Vetésre, a burgonya, hagyma megművelésére, permetezésre használják az új, 75 lóerős traktort. Vajdáék újdonságként három évvel ezelőtt mezei hagymatermesztésbe fogtak. Első évben kettő, másodikban öt, idén három hektáron termesztettek hagymát. Könnyű a megművelése, jól lehet értékesíteni – mondta a kultúráról a gazda. A Vajda család az első a faluban, amely korszerű terményraktárt épített. Az önerőből épített tároló mintegy hatvan tonna termés befogadására elég.



A drónoké a jövő

A drónbemutató megmozgatta a jelen lévő gazdák fantáziáját. Ráéreztek a lehetőségre, latolgatták a drónok meghonosításának lehetőségét a gazdaságokban. A bemutató elméleti részét Dósa Géza, az SZGE falugazdásza szolgáltatta, a gyakorlati reptetést Grósz Vilmos irányította.

A drónok több területen is bevethetőek a mezőgazdaságban. Részben egy új növényvédelmi lehetőség, de a drónok az alapkövet jelentik a kultúrákat érintő adatgyűjtésben is. Állattenyésztők által is használhatóak: terelésre, az elkószált haszonállatok keresésére – az infrakamerák segítségével az állatok a legsűrűbb bozótban is azonosíthatóak. A permetező drónok a precíziós mezőgazdaság részét képezik. Taposásmentesen lehet kijuttatni a vegyszereket – gomba- és rovarölő szereket, levéltrágyákat, nem utolsósorban az érést serkentő desszikánsokat – a kultúrákra, akár magasabb növekedési stádiumban, esős időben is, amikor a traktorok, önjáró permetezők nem vethetők be. Az adatgyűjtő drónok a kultúrák állapotának szakszerű követését – vízháztartás, betegségek, terméspotenciál felmérése –, a problémák azonosítását, felmérését biztosítják, GPS-területazonosításra is alkalmasak, de hasznukat lehet venni a vadkárok felmérésében is.

A drónok mezőgazdasági hasznosítása még gyerekcipőben jár, szolgáltatás szintjén vannak nagyobb tapasztalatok. Az viszont biztos, hogy a közeljövőben egyre több farmon fognak megjelenni a drónok – jelentette ki Dósa Géza. A zágoni drónbemutatót követően Ozsdolán került sor hasonló eseményre, itt a házigazda Bándi Szilárd SZGE-falugazdász volt.