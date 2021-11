Visszaperelték a Bethlen-kastélyt

Lőrincz Helga, Nagyenyed alpolgármestere az MTI-nek elmondta: a város nem támadja meg az újabb határozatot, és együttműködésre törekszik az egyházzal. Kató Béla püspök üdvözölte a döntést. Kijelentette: ez lehetővé teszi, hogy a város központjában lévő történelmi épületek egységes magot képezzenek. A püspök elismerően szólt a nagyenyedi városvezetésről, mely elfogadja, hogy a jogos tulajdonosokat illetik meg az ingatlanok. Hozzátette: az egyházkerület eddig is sikeresen együttműködött az önkormányzattal, hiszen közös céljuk a Nagyenyed belvárosában álló épületek felújítása és hasznosítása. „Az egyházkerület régóta nem kapott vissza jelentősebb épületet, így a Bethlen-kastély restitúciója pozitív előrelépés az utóbbi évek stagnálásában” – idézte a püspököt az egyházkerület honlapja.

A református egyház már korábban visszaszerezte a vár szomszédságában álló Bethlen Gábor Református Kollégium épületegyüttesét, és a kollégium utcájában álló tanári lakásokat. A tanári lakások és a várfalakkal körülvett református templom felújítása folyamatban van. A most visszaszerzett Bethlen-kastély a várkapura épült. A kastély földszintjén áthaladó alagútszerű boltozatos bejáraton keresztül lehet a várba és a vár központi helyét elfoglaló református templomba jutni. A kastély egykor fejedelmi palotaként működött, majd a kollégiumnak is otthont adott. 1948-as államosítása után Nagyenyed városa történelmi múzeumot hozott létre benne. Felújítása 2011-ben a kormány által biztosított forrásokból kezdődött el, de máig sem fejeződött be.

Lőrincz Helga alpolgármester az MTI-nek nyilatkozva elmondta: a történeti múzeum tárgyai jelenleg nincsenek kiállítva. A város várja a felújítás befejezését, hogy a múzeum visszaköltözhessen. Mint pontosította: a törvény kimondja, hogy az egyháznak tíz évig meg kell őriznie a visszaszolgáltatott ingatlanok rendeltetését. „Arra kértük az egyházat, hogy kössünk hosszabb távú partneri szerződést, és keressük meg a felújítás befejezéséhez szükséges forrásokat” – jelentette ki az alpolgármester.