Idén már biztos nem láthatnak neki a városközponti egykori Bodok Szálló lebontásához, de ha minden jól megy, legalább a kivitelező kijelölését célzó versenytárgyalást elindíthatják – jelentette be újságírói kérdésre válaszolva Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint a közbeszerzéshez elengedhetetlen gazdasági és műszaki tanulmány elkészült, pár részletkérdést kell még tisztázni. A városvezetés számításai szerint e hónap végén meghirdetik a versenytárgyalást.

Antal Árpád rámutatott, hogy közel olyan alapos dokumentáció kell egy ekkora épület lebontásához, mint az építéshez, egyebek mellett műszaki és gazdasági tanulmányt kell készíteni. Ez megtörtént, és első változatát a készítő cég elküldte az önkormányzatnak. Pár részletet még tisztázni akarnak, egyebek mellett, hogy a bontásból származó törmelék hová kerül, elszállításának milyen költségtételei vannak, beleegyezik-e az önkormányzat, hogy a vállalat értékesítse a törmeléket. Amint ezeket tisztázták, elkészülhet a tanulmány végső változata, amely alapján kiírhatják a versenytárgyalást a bontást elvégző vállalat kiválasztására.

Lapunk megkeresésére Tóth-Birtan Csaba alpolgármester úgy vélte: a felvetődött kérdések tisztázása nem igényel sok időt, így várhatóan e hónap végére a tanulmány végső változata is elkészülhet.

Újságírói kérdésre válaszolva Antal Árpád azt is elmondta, hogy a tanulmány készítője szerint a bontást robbantással is meg lehetne oldani, de az önkormányzat ezt nem fogadta el, mivel egy belvárosi helyszínről van szó, műemlék épületek és lakóházak vannak a közelben. Ezt a változatot elvetették, ami azt jelenti, hogy szintről szintre bontják majd le az épületet.

Az elöljáró arról is beszámolt, hogy a helyszínre vonatkozó városrendezési tervvel is haladnak, egy engedély hiányzik még, amint azt megkapják, a városi képviselő-testület is elfogadhatja. Mint ismert, a Bodok Szálló helyén, illetve a környéki parcellákon az önkormányzat kulturális központ megépítését tervezi.