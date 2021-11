Még egy megye kizöldült, de ismét sok az áldozat

A stratégiai kommunikációs törzs mai jelentése szerint újabb megyében – Suceava után most Botoșani-ban – csökkent két ezrelék alá a fertőzöttségi mutató, a jelentés ugyanakkor a koronavírus miatt elhunytak magas számáról tudósít.

A hétfői nap folyamán országszerte 55 640 tesztet végeztek, ezeknek 7,41 százaléka bizonyult pozitívnak. A tegnap beigazolódott 4 128 újabb koronavírusfertőzésből 25-öt Kovászna megyéből jelentettek, Háromszék fertőzöttségi mutatója jelenleg 3,72 ezrelék. Az utóbbi huszonnégy órában 343-an vesztették életüket koronavírus-fertőzés következtében, ehhez a stratégiai kommunikációs törzs 54 korábbi halálesetet is hozzászámított. Az összesen 397 elhunytból 363-an nem voltak beoltva, a 34 beoltottból 32-en egyéb társbetegségekben is szenvedtek. A kórházi kezelésre szorulók száma tegnaphoz képest több mint ezerrel csökkent, jelenleg 14 054 beteget ápolnak szakintézményben, közülük 1 681-en intenzív osztályon fekszenek, de a súlyos esetek száma is mintegy félszázzal csökkent tegnaphoz képest.

Kovászna megye prefektúrájának tájékoztatása szerint az elmúlt napon négyen vesztették életüket Háromszéken, ezidáig a megyében 508 személy halálát okozta a kór. Jelenleg Kovászna megyében 844 aktív eset van, a következők szerint: 20 Illyefalván (a településen az ezer lakosra vetített incidencia 9,66), 12 Nagyajtán (incidencia 7,44), 10 Sepsibükszádon (5,85), 14 Sepsikőröspatakon (5,60), 18 Bölönben (5,45), 25 Uzonban (5,38), 5 Kommandón (5,24), 9 Mikóújfaluban (5,06), 96 Kézdivásárhelyen (4,83), 299 Sepsiszentgyörgyön (4,68), 7 Kökösben (4,65), 40 Baróton (4,44), 15 Bereckben (4,36), 22 Bardocon (4,24), 7 Árkoson (4,07), 9 Dobollón (3,98), 37 Bodzafordulón (3,91), 18 Zabolán (3,84), 10 Gelencén (3,73), 17 Szitabodzán (3,50), 8 Rétyen (3,44), 12 Ozsdolán (3,23), 8 Hidvégen (3,17), 4 Kézdialmáson (3,15), 12 Torján (3,13), 31 Kovásznán (2,83), 5 Lemhényben (2,73), 12 Kézdiszentléleken (2,59), 3 Maksán (2,40), 2 Dálnokon (2,12), 2 Málnáson (1,97), 5 Sepsibodokon (1,94), 6 Szentkatolnán (1,81), 10 Előpatakon (1,76), 9 Zágonban (1,76), 2 Nagypatakon (1,75), 6 Nagybaconban (1,26), 2 Kézdiszentkereszten (1,16), 2 Vargyason (1,16), 4 Csernátonban (0,98), 3 Zágonbárkányban (0,75), 1 Barátoson (0,72), 2 Nagyborosnyón (0,61) és 3 Gelencén (0,58). Esztelneken egyetlen Sars-CoV-2-vel fertőzött személyt sem regisztráltak.