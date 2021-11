Újabb megye zöldült ki, de ismét sok az áldozat

A hétfői nap folyamán országszerte 55 640 tesztet végeztek, ezeknek 7,41 százaléka bizonyult pozitívnak. A 4128 újabb koronavírus-fertőzésből 25-öt Kovászna megyéből jelentettek, Háromszék fertőzöttségi mutatója jelenleg 3,72 ezrelék. Hétfőn 343-an vesztették életüket koronavírus-fertőzés következtében, ehhez a stratégiai kommunikációs törzs 54 korábbi halálesetet is hozzászámított. Az összesen 397 elhunytból 363-an nem voltak beoltva, a 34 beoltottból 32-en egyéb társbetegségekben is szenvedtek. A kórházi kezelésre szorulók száma hétfőhöz képest tegnapra több mint ezerrel csökkent, 14 054 kórházban ápolt fertőzöttből 1681-en intenzív terápiára szorulnak, de a súlyos esetek száma is mintegy félszázzal csökkent hétfőhöz képest.

Készítik a gyermekek oltását

Tegnap sajtótájékoztatót tartott Valeriu Gheorghiţă, a koronavírus elleni oltáskampányt koordináló országos bizottság elnöke, melyen ismertette: az 5–11 éves gyermekek oltásának logisztikai előkészületei e hónap végére befejeződnek. Oltópontokat hoznak létre a gyermekkórházakban, de a jelenleg működő oltásközpontokban is nyitnak külön oltópontokat számukra, és a kampányhoz csatlakozott háziorvosok rendelőjében is megkaphatják majd az oltást a kicsik.

Emlékeztetett, az Amerikai Egyesült Államokban és Izraelben már oltják az 5 és 11 év közötti gyermekeket, az Európai Gyógyszerügynökség pedig várhatóan már november második felében jóváhagyja e korosztály beoltását a BioNTech/Pfizer vakcinájával, a Moderna oltóanyagának jóváhagyása pedig december közepén esedékes. Közben a koronavírus elleni oltáshoz nélkülözhetetlen termékkategóriát – az EpiPen150Junior nevű, adrenalinnal előre feltöltött autoinjektort – hagyott jóvá az országos vészhelyzeti bizottság (CNSU).

Az oltási kampány elősegítésére a roma közösségek képviselőivel is megbeszélést fog tartani a következő időszakban Valeriu Gheorghiţă. A katonaorvos úgy véli, hogy ha közérthető módon elmagyarázzák a védőoltás mibenlétét, hasznát és fontosságát, eloszlathatják az emberek vakcinákkal kapcsolatos félelmét. Gheorghiţă arról is beszámolt, hogy az országos tájékoztatási kampányba bevonták az üzleti szférát is. Az oltási hajlandóság ugyanis nagyon megcsappant az utóbbi héten, november 8-a és 14-e között 175 647 személy oltatta be magát, 38 százalékkal kevesebb, mint az előző héten, amikor 283 967 személy kapott vakcinát.

Hamis igazolványok

Annak kapcsán, hogy a petei határátkelőhelyen kiállított hamis oltási igazolványok ügyé­ben nyomoz a korrupcióellenes ügyészség (DNA), Gheorghiţă elmondta, mélységesen aggasztónak tartja a „mosdókagylóba öntött oltóanyagok” jelenségét, amelynek lényege, hogy egyesek számára a vakcina beadása nélkül állítanak ki oltási igazolást. A színlelt immunizálások gyakorlata az egészségügyi veszélyeztetésen túl Románia és az ország egészségügyi rendszerének hitelét is veszélyezteti, mondta a katonaorvos, hangsúlyozva, hogy a lakosság beoltásának stratégiáját a kormány mellett a Legfelsőbb Védelmi Tanács is jóváhagyta. „Romániában tehát az immunizálás nemzetbiztonsági ügy. Aki ezt még mindig nem fogta fel, azzal nagy gondok vannak. Meg kell értenünk, hogy nem játszhatunk olyan dolgokkal, amelyek súlyosan károsítják az emberek egészségét és Románia nemzetközi megítélését” – szögezte le az ezredes.

A G4Media szerint a román hatóságok arra lettek figyelmesek, hogy a május végén nyitott petei oltóponton kapott oltási igazolvánnyal rendelkezők közül sokan elkapták a koronavírus-fertőzést, és kórházba kerültek. A portál a nyomozáshoz közel álló forrásokra hivatkozva közölte: többen is elismerték, hogy oltás nélkül jutottak oltási bizonylathoz. A gyanú szerint a petei oltóponton több mint kétezer oltási bizonylatot hamisítottak. Az ügyészség azt közölte, hogy tegnap hajnalban 13 Szatmár és Bihar megyei helyszínen tartottak az üggyel kapcsolatban házkutatást. A helyszínek egyike közintézmény.

Bezárhatják a vendéglátóhelyeket

A járványügyi korlátozásokat következetesen megsértő vendéglátóhelyek ideiglenes bezárásáról fogadott el törvénymódosítást tegnap a képviselőház. A szenátus által már korábban jóváhagyott, kihirdetésre váró jogszabály szerint azokat a vendéglátóhelyeket, amelyeket már megbírságoltak azért, mert nem tartották be a járványügyi hatóságok nyitvatartási vagy a kapacitásuk kihasználására vonatkozó előírásait, a kihágás megismétlődése esetén 15 napra bezárathatja az ellenőrzést végző hatóság. Amennyiben ezt az intézkedést sem tartják be, 30 napra kerül hatósági pecsét a vendéglátóhely bejáratára, ennek eltávolítása pedig már bűncselekménynek minősül, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható.

A szigorúbb fellépés szükségességét Lucian Bode belügyminiszter vetette fel még márciusban, a járvány harmadik hullámának felívelő szakasza idején, amikor a rendőrség azt tapasztalta, hogy hiába bírságolja meg a tiltás ellenére nyitva tartó klubokat és éjszakai szórakozóhelyeket, azok továbbra is megsértik az előírásokat, mert bevételük jelentősen nagyobb, mint a kiszabható bírság. A jelenség a járvány mostani, negyedik hullámában is tapasztalható.