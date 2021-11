Több háromszéki óvoda- és iskolaigazgató elégedetlen azzal, hogy a jelenléti oktatás feltételeként csak az alkalmazottak beoltottsági arányát veszik figyelembe, és nem számolnak azokkal, akik nemrég estek át a koronavírus-fertőzésen, ezért nem igényelték a vakcinát, holott ők is az immunizáltak csoportjába tartoznak. A hivatalos álláspont: a fertőzés megállapítása utáni tizennégy nap leteltével bárki beoltathatja magát, ha egészséges, az általános javaslat, hogy ez történjen meg a fertőzés utáni három-hat hónapon belül.

A Gödri Ferenc Általános Iskolában jelenléti oktatás lehetne, ha figyelembe vennék a fertőzésen nemrég átesetteket is. Fotó: Albert Levente

A sepsiszentgyörgyi Gödri Ferenc Általános Iskolában azért is különös a helyzet, mert ebben a tanévben mindeddig – amíg nem lépett érvénybe az alkalmazottak átoltottságára vonatkozó korlátozás – nem kényszerült egyetlen osztály sem áttérni a távoktatásra, jelenleg pedig taníthatnának fizikai jelenléttel, ha a fertőzésen nemrég átesett pedagógusok/kisegítők is bekerülhetnének a hetente jelentett vonatkozó statisztikába – mondta lapunk megkeresésére Albert Andrea iskolaigazgató. A Csíki negyedi iskolában jelenleg órarend szerint tartják a tanórákat a virtuális térben, a diákok és a pedagógusok rendelkeznek a megfelelő digitális eszközökkel, az online oktatás jóval gördülékenyebb, mint tavaly, de ez nem helyettesíti az osztálytermi órákat, ráadásul esetükben sok gyermek származik hátrányos helyzetű családból, akiknek létszükséglete lenne a közösségi tanulás – részletezte az intézményvezető. Albert Andrea kollégái hozzáállását dicséri, elmondta, olyan eset is volt, amikor egy tanárnak otthoni karanténban kellett maradnia, otthonról tartotta az órákat és a nyolcadikosok a tanteremben követték tanáruk útmutatásait. Ilyenkor felügyeletet biztosítottak az osztályban, de a diákok olyan fegyelmezettek voltak, annyira élvezték ezt a fordított helyzetet, hogy nagyon odaálltak és teljesítették a feladatokat – mondta az igazgató.

Háromszéken nem a Gödri Ferenc Általános Iskola az egyetlen, ahol az említett járványügyi korlátozások igazságtalansága felmerül, a legutóbbi közzétett adatok szerint több mint húsz pénzügyi központban és ezek alegységeiben éri el, illetve lépi túl az 50 százalékot az alkalmazottak átoltottsági aránya, közülük több már most visszatérhetne a jelenléti oktatásra, ha a beoltottak mellett a fertőzésen átesetteket is figyelembe vennék. Erre ellenben nincs törvényes lehetőség, a jogszabály leszögezi, hogy az átoltottság aránya a meghatározó, de azt senki nem akadályozza meg, hogy a fertőzésen átesett személy akár azonnal beoltassa magát azután, hogy negatív a teszteredménye – szögezte le lapunk érdeklődésére dr. Ionica Costachi, a megyei közegészségügyi igazgatóság orvosa, aki ezen a héten a szabadságát töltő főigazgatót helyettesíti az intézményben. A szakorvos arra is kitért, a néhány héttel ezelőtti nagyobb forgalom után jelenleg apadt az oltásra jelentkezők száma, főként a második dózist igénylik azok, akik a járvány negyedik hulláma kezdetén beoltatták magukat.