Egy angol tudományos közlemény azzal a meghökkentő címmel kezdődik: okostelefont vettél a gyerekednek? Miért nem vettél hozzá mindjárt egy gramm kokaint is? Ha az egyre okosabb készülékek segítségével pornográf anyagokkal is kapcsolatba kerül a felügyelet nélkül hagyott gyermek vagy fiatal, akkor már akár a kettős függőség veszélyéről is beszélhetünk.