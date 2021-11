A megyeszékhely önkormányzatától lapunk megtudta, eddig mintegy 1150–1200 kérést iktattak a szociális igazgatóság Bánki Donát utcai székházában.Ahhoz, hogy az igénylőknek a teljes időszakra, azaz november eleje és március vége között folyósítsák a támogatást, irataikat legkésőbb november 20-ig le kell adniuk az intézménynél. Mivel idén november 20-a szombatra esik, a szociális igazgatóságnál november 22-én, hétfőn is fogadják azokat, akik élnének a lehetőséggel. Emlékeztettek arra is, ezt követően is leadhatók a kérvények, ebben az esetben viszont rövidebb időszakra jár a pótlék. A kéréseket a következő időszakban bírálják el.

Mint arról korábban beszámoltunk, fűtéspótlékban azon családok részesülhetnek, ahol az egy főre eső havi átlagjövedelem nem haladja meg az 1386 lejt. Egyedülálló személyek esetében ez az értékhatár 2053 lej. A pótlék összege az energiaszolgáltató által kiállított számlán követhető.

Az új támogatási rendszer jóváhagyását megelőzően számottevően kevesebb család élhetett a fűtéstámogatás lehetőségével: lapunkban egy éve arról tudósítottunk, hogy 2019 telén 408 személy igényelt fűtéspótlékot Sepsiszentgyörgyön, 2018-ban közel félezer megyeszékhelyi család kapott állami támogatást, míg 2017-ben mintegy hétszáz támogatási kérést iktattak a szociális igazgatóságnál.

A fűtéspótlékkal kapcsolatos tudnivalókkal a szociális igazgatóság székhelyén vagy a 0267 311 068-as telefonon szolgálnak.