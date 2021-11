Helytakarékos megoldások fali konzollal /X/

A fali konzol kifejezés sokak számára már nem is értelmezhető a klasszikus értelemben. Ma már szinte mindenkinek csak a “lapos” TV jut róla eszébe, illetve az a tartó, amivel rögzítjük a falra. Ez is fali konzol ugyanis. De a klasszikus jelentését is érdemes feleveníteni, mert akár helytakarékos megoldások is kisülhetnek egy-egy ilyen elem használatából. Nézzük is, hogyan!