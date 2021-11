7+2 tipp napelem rendszer tervezése előtt /X/

Érdemes előre tervezni, és nemcsak a költséghatékony kivitelezés miatt, hanem a jövőbeli fogyasztás miatt.

A második tipp, amit figyelembe kell venned a napelem rendszer tervezése előtt

Az optimális teljesítmény érdekében győződj meg arról, hogy a célterületet nem árnyékolja le semmi. A nagy méretű fák, szomszédos épületek számottevő kiesést idézhetnek elő az energiatermelésben. Ha egy mód van rá, ne vágd ki a kertedben nevelt fákat, inkább alkalmazz osztott cellás technológiát, vagy pedig változtass a terveken.

Harmadik tipp: újítsd fel a tetőt, mielőtt napelemekkel terheled a szekezetét

Természetesen a biztonsági és épületszerkezeti szempontok miatt ajánlott megfelelő tetőszerkezetre telepíteni a napelemes rendszert. Emellett azonban nem elhanyagolható a költséghatékonyság sem.

A tetőfelújítás önmagában is nagy macera. Képzeld el, mekkora munkálattal jár a régi tető cseréje, amikor arról még a napelem cellákat is le kell szerelni. A legtöbb kivitelező nem is vállalja az elsődleges telepítést, ha a tető nincs kiváló állapotban.

Negyedik jó tanács, a tetőzetnél maradva: a tetőhéjazatnak, amely a statikai hordófelület szerepét tölti be, elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy elbírja a tetőzetet. Annak érdekében, hogy sok-sok éven át élvezhesd a napelemek minden előnyét, végeztess felmérést egy szakemberrel és tudd meg, mekkora a tetőhéjazat terhelhetősége.

Ötödik tipp, azaz alternatív és kiegészítő telepítési helyszínek

Ha a jövőre gondolsz, elképzelhető, hogy további napelemekre lehet majd szükséged. Ha növelni szeretnéd a fogyasztásod, vagy egyszerűen csak leválnál a hálózatról, akkor biztosítanod kell a megfelelő napelem mennyiséget. A garázs tetején vagy pedig a kert egy szabadabb területén könnyen kialakítható egy kiegészítő napelemes rendszer.

A hatodik és hetedik szempont összefügg. A jelenlegi és jövőbeli fogyasztásod mértéke. Abban az esetben, ha nemcsak a világítás és elektronikai eszközök ellátása a célod, akkor érdemes már most nagyobb méretű napelem rendszert telepíteni. Számold ki, mekkora rendszerre van szükséged a Solarzone napelem kalkulátorának segítségével.

Két bónusz tipp az igazán elkötelezetteknek

Válassz gyártót és kivitelezőt az általuk ajánlott előnyök és szolgáltatás minősége alapján. 25 év garancia, teljesítménygarancia, nagy raktárkészlet, stb. Ezek is számítanak, hiszen több évtizedes befektetés előtt állsz, így a megfelelő ellátás és utánpótlás szükséges.

A napelem rendszer típusával és működési elvével kapcsolatos jó tanácsunk így szól: a jövőbe fektetett bizalmad függvényében válassz a napelemes technológiák közül. Hibrid, szigetüzemű, esetleg hálózatra visszatápláló rendszert szeretnél?

Vedd figyelembe ezeket még a tervezés megkezdése előtt, és használd ki a modern technológiát. (X)