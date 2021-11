Farkas Ferenc iskolaigazgató elmondta, régi vágyuk teljesült, hiszen ideköltözésük óta nagyon szerették volna, hogy legyen saját sporttermük. Ennek az igényüknek adtak hangot, amikor Kató Béla püspök segítségét, támogatását kérték. Az épületegyüttes, az oktatási és sportközpont tervezése két esztendővel ezelőtt kezdődött, az egész beruházás az Erdélyi Református Egyházkerület égisze alatt, a magyar kormány anyagi támogatásával zajlik. A kivitelező sepsiszentgyörgyi cégnek a munkálatot 2024-ben kell átadnia – tudtuk meg Farkas Ferenc igazgatótól, aki azt is elmondta, hogy a munkálatok nagyjából befejeződtek, főleg a külső tennivalókat igyekeztek a tél beállta előtt befejezni, az épület külső hőszigetelést kapott, vakoltak és meszeltek, illetve az összes nyílászáró a helyére került. A belső munkálatok egy részével is végeztek már, a villanyhálózat is elkészült, az osztálytermek és a tornaterem le van vakolva, a parketta lerakása és a csempézés következik. Minden jel szerint 2022 tavaszán át tudják adni rendeltetésének az új épületet és az ősz folyamán a névadó ünnepségre is sor kerül, amikor a város utolsó névtelen tanintézménye felveszi néhai Csiha Kálmán püspök nevét.