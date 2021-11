Zöldigazolvány kell a mozgáshoz is

A korlátozás a cég által működtetett minden létesítményre érvényes, és nem is az egyetlen: a jelenlegi fertőzöttségi mutatók miatt a befogadóképesség legtöbb 30 százalékával lehet bármit is szervezni. Ezért kellett bezárni az uszodát is: már túlságosan kevés látogatója volt. Az Aréna, a Vadász utcai sportcsarnok vagy a Sugás Spa azonban még nyitva áll, habár oda is csak oltási igazolvánnyal lehet belépni, negatív teszteredménnyel vagy a betegségen való átesettséget tanúsító papírokkal nem.

Bodor elmondta: a mérkőzésekre még zöldigazolvánnyal sem engednek be közönséget, a nyitott stadionokban is zárt kapukkal játszik minden csapat. Remélik, hogy a járványhelyzet enyhülésével változnak a szabályok is, de jelenleg az a valószínűbb, hogy a télen közkorcsolyázás sem lesz, vagy ha igen, akkor a jégre is csak oltási tanúsítvánnyal engedhetik rá a lakosságot, és így is csak a 30 százalékos helykihasználással.

A sízést illetően is teljes a bizonytalanság: nem tudják, hogy nyithatnak-e a sugásfürdői pályák, és ha igen, milyen szabályokkal. A maguk részéről készen állnak, a lejtőket és a hóágyúkat előkészítették, és reménykednek abban, hogy jó szezon lesz. A Rekreatív vezetője leszögezte: szeretné, ha minél többen sportolnának, és minden létesítményt igénybe vennének, de az előírásokat alkalmazniuk kell, ha tetszik, ha nem.