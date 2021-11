Háromezer alatt az új esetek száma

Kovászna megyéből 51 új esetet jelentettek, Háromszék fertőzöttségi mutatója 3,42 ezrelék. Az elmúlt huszonnégy óra folyamán 254 koronavírusos beteg vesztette életét, ehhez a stratégiai kommunikációs törzs 27 korábbi halálesetet is hozzáadott. Az összesen 281 áldozatból 249-en nem voltak beoltva, a 32 beoltott mindenikének egyéb társbetegségei is voltak. Kórházi kezelésre 11 961-en szorulnak, mintegy hatszázzal kevesebben, mint előző nap, a súlyos esetek száma is csökkenőben, intenzív osztályon 1 604 pácienst ápolnak.