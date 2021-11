Már csak miniszterelnök kell

A szombati tárgyalások után Nicolae Ciucă szenátor, a PNL kormányfőjelöltje és Marcel Ciolacu, a PSD elnöke és kormányfőjelöltje elmagyarázta, abban az esetben, ha a PSD adja elsőként a miniszterelnököt, egyenlően oszlanak el a miniszteri tisztségek a PSD és a PNL között, ha pedig a PNL jelöltje tölti be elsőként a kormányfői tisztséget, a szociáldemokraták több tárcát kapnak. Az RMDSZ mindkét változat szerint megőrizheti a fejlesztési tárcát, hangsúlyozták.

Nicolae Ciucă elmondta, a minisztériumok kapcsán is lezárultak a viták, a tárcák elosztásáról azonban csak akkor számolnak be, amikor döntés születik arról, hogy ki tölti be elsőként a miniszterelnöki tisztséget a rotációs kormányban. Újságírói kérdésre válaszolva Ciucă elmondta, a kormányprogram igazságügyet érintő fejezetét már lezárták. Az igazságügyben elkövetett esetleges törvénytelenségeket kivizsgáló ügyosztály (SIIJ) kapcsán az a döntés született, hogy március 31-éig felszámolják azt, majd létesítenek egy másik struktúrát, az Európai Unió Bírósága és az Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmus által megszabott irányelvek tiszteletben tartásával. A liberálisok miniszterelnök-jelöltje azt is elmondta, hogy Florin Cîţu pártelnök nem vett részt a szombati egyeztetéseken, állítása szerint nem ismeri távolmaradásának okát.

A maga során Marcel Ciolacu közölte, maga is, és Nicolae Ciucă is arra kaptak megbízatást pártjuktól, hogy szerezzék meg a kormányfői tisztséget a koalíciós tárgyalásokon. ,,A döntéseket párton belül össze kell hangolni. A hétfői kormányalakítási tárgyalásokig erre sor kerül, egy változattal megyünk a Cotroceni-palotába” - nyomatékosította. A szociáldemokrata pártelnök arról is beszélt, hogy a bejelentett szociális intézkedések tekintetében nem történt változás, megszabták a finanszírozási forrásokat is, ezekről azonban később számolnak be részletesen.

Az RMDSZ megtartja a fejlesztési, a környezetvédelmi és a sportminisztériumot a leendő kormányban - jelentette be Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke szerint a pártok közötti politikai megállapodást vélhetően csak hétfő reggel írnak alá, addig döntés születik a miniszterelnök-jelölt személyéről. Hozzátette, vasárnap várhatóan pontot tesznek a koalíciós tárgyalások végére, hétfőn ismertetik az államelnökkel a kormányprogramot és a politikai megállapodást, Klaus Iohannis vélhetően már hétfőn nevesíti a miniszterelnök-jelöltet és csütörtökön a parlament szavazhat a kormány beiktatásáról.