– A 2021-es szezonod a kettes szám körül forgott: két navigátor, két autó, két kimaradt verseny és két második hely. Összességében milyen volt az idény?

– Nincs mit titkolni, elég nehéz szezonon vagyunk túl. Menet közben sok volt a változtatás, de minden nehézség ellenére jó idényt zártunk. Igen, a sor úgy hozta, hogy idén tényleg két navigátorral versenyeztem, ám Rareș Feteant és Marcus Andreoiut is jól ismerem, remek a viszonyunk, és e téren nem volt gondom. Problémát inkább az autó okozott… Az igazsághoz hozzátarozik az, hogy két különböző autóval, egy Ford Fiesta R5-tel és egy Peugeot 208 R2-essel versenyeztem idén, viszont a Peugeot-val teljesített öt ralifutamon négyen más-más típusú 208-assal álltam rajthoz. Az évad utolsó két viadalát kihagytam, félig taktikai húzásból. A halálos baleset miatt időnap előtt véget ért Jászvásár Ralit a kolozsvári megmérettetés követte, amin az évek során már többször versenyezem. Mivel ez is és a következő, nagybányai rali is aszfaltverseny volt, így úgy döntöttünk, hogy inkább az utóbbin indulnék. Sajnos a Kolozsvár Rali előtti napokban derült csak ki, hogy Nagybányán idén mégsem lesz rali, így már nem volt időm nevezni, és Rareș is elígérkezett máshová. Kényszer szülte ezt a helyzetet, s roppant kockázatos volt az, hogy nem versenyezhettem a kincses városban. A rangsorban utánam lévő és harmadik Marius Sîncrăianunak volt még matematikai esélye, hogy elvegye tőlem a bajnoki ezüstérmet, de ahhoz mindenkép nyerni kellett Kolozsváron. Ha ez bekövetkezik, akkor indulnom kellett volna a Bukovina Ralin, hogy pontokat szerezzek és megtartsam a második helyezésemet. Mentőövet Norbert Maior dobott nekem, aki hozta a formáját, és maga mögé utasította Sîncrăianut, s ezzel kikaparta nekem a gesztenyét. Ilyen körülmények között az idényzáró verseny már tét nélküli volt számunkra, és úgy gondolom, hogy tizenegy verseny elég egy szezonban. Anyagi vonzata is volt a távolmaradásunknak, hiszen pénzügyileg nagyon megterhelő volt ez az év. A kétkerék-meghajtású autók és az RC4-es kategóriában egyaránt a másodikok és aszfalton (2FWD) bajnokok lettünk, míg az összetett pontversenyt a tizenhatodik pozícióban zártuk.

– Elégedett vagy az eredménnyel, teljesítménnyel?

– Vegyes érzéseim vannak… A kommandói téli rali jól sikerült, a Brassó és a Hargita Ralin is nyerni tudtunk volna, de mindkét versenyen kifogott rajtunk a technika ördöge – gond volt a Ford turbójával –, és értékes pontokat hullattunk el. Ha azt a két versenyt be tudjuk húzni, akkor talán a bajnoki címért is harcba szállhatunk. Így is keményen odatettük magunkat, küzdöttünk, és ez lett a vége. Az év elején sok pontot vesztettünk, a nagybányai ralin autót is cseréltünk, és onnan már jobban ment a versenyzés. Többé-kevésbé elégedett vagyok a végeredménnyel, de ha jobban megnézzük a dolgokat, akkor kiderül, hogy sokkal több volt bennünk és az autónkban.

– A 2020-as szezonod jóformán még el sem kezdődött, s egy fránya technikai probléma miatt gyorsan véget is ért. Ilyen körülmények között miként tudtad összerakni az aktuális bajnoki évet?

– Sajnos a tavalyi szezonom csak két napból állt, s ahogy elrajtolt, úgy véget is ért. Az autóm megomlott, s sok álmatlan éjszaka kellett ahhoz, hogy rájöjjünk, mi is volt a probléma. Ehhez angol szakemberek segítségére is szükség volt, s ők derítették ki, hogy nekünk nem is motor-, sőt, nem is számítógépgondunk van, minden bajunk forrása egy lemerült ötvoltos elem volt. Emiatt halt meg az egész autó, amiből semmi infót nem tudtunk kiolvasni, így nem tudtuk, hol is kell keresni igazából a problémát. Ilyen sikertelen idény után nagyon nehéz volt összerakni a 2021-es évet, ehhez hozzájárult a világjárvány, ami teljes egészében megváltoztatta a versenyzést, és az anyagiak biztosítása is. Az év végén megkeresett az egyik főszponzorom, aki jelezte, hogy a továbbiakban is támogatna engem, és hozzáláttunk a szezon összerakásához. Eleinte csak az aszfaltversenyeket céloztam meg, s végül egy teljes idény lett belőle.

– Hogyan tovább?

– Ez most még jó kérdés. A Fiestám egyelőre Magyarországon van, teljesen újjá lesz építve, s nagy valószínűséggel eladom… Úgy érzem, sokkal kényelmesebb bérautóval menni, mint sajáttal, és erre az idei szezon második fele jó példa volt. Szeretnénk rajthoz állni a 2022-es román ralibajnokságban, s ha így lesz, akkor valószínű, egy 208-as Peugeot-val fogok versenyezni. Komolyabb célt még nem fogalmaztam meg magamnak, de biztos, hogy lesz futam, ahol indulni fogok.