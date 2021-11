Veszélyes sertéskereskedelem

A sertéspestis terjedéséért is főleg ők tehetők felelőssé, ezért sürgősen fel kell lépni ellenük, intézkedések hiányában ugyanis „a gazdák és a fogyasztók húzzák majd a rövidebbet” – nyilatkozta Mihai Ponea, a hatóság alelnöke. Az ANSVSA a közeljövőben ellenőrzéseket végez az illegális sertéskereskedelmet folytató személyek leleplezésére. Az alelnök szerint az úgynevezett próbavásárló-módszert fogják alkalmazni, azaz felhívják telefonon a közösségi médiában és különféle internetes oldalakon hirdető sertésárusokat, érdeklődnek az áruról, majd találkoznak az eladóval. Ponea azt is elmondta, jelenleg a képviselőház előtt van az úgynevezett sertéstörvény tervezete, amely szintén az illegális kereskedelem és az állatok ellenőrizetlen mozgásának felszámolását célozza. A szakember ugyanakkor arról biztosított mindenkit, hogy sem a háztáji sertéstartást, sem a disznóvágást nem tiltják be. Az ANSVSA szerint november 18-án 516 aktív afrikaisertéspestis-góc volt az országban, ezek közül 17 kereskedelmi sertésfarmon. 2019-től mostanig 3819 gócot sikerült felszámolni.