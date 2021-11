A Nemzeti Liberális Párt (PNL) több honatyája halálos fenyegetéseket kapott, hogy felgyújtják őket és családjukat, ha megszavazzák, hogy az alkalmazottak csak oltási igazolvánnyal léphessenek be munkahelyükre. Lehet, hasonló fenyegetésekkel meggyőzhetnénk a honatyákat, hogy végre megegyezzenek a kormányalakításról.

Ha végül is sikerül egy kormányt összeeszkábálni, akkor abban az RMDSZ is benne lesz. Kelemen Hunor reméli, hogy nemcsak térdig, és letolt gatyával, hanem nyakig, mint eddig.

Erre abból lehet következtetni, hogy bár a két párt, a Nemzeti Liberális (PNL) és a Szociáldemokrata (PSD) a magyarok nélkül is meg tudna szülni egy új kormányt, a szocdem Ciolacu úr megmondta, hogy ha a magyarokat nem veszik be a kormányba, akkor ők sem állnak bele. Az lesz a vége, hogy ezek kézen-közül tényleg nyélbe ütik a boltot, mármint Erdély eladását, amit már a tavaly is megpróbáltak. Az az érdekes, hogy most elnökünk, Iohannis szemet hunyt kedvenc liberális pártjának rangon aluli, vörös pestisesekkel kötött (vad)házassága fölött. Remélhetőleg nem felejtette el, amit tavaly mondott, hogy Io nopot chivanoc, PeSeDe!, és alkalomadtán megismételheti. Annál is inkább, mert mikor Nagyszebenben templomba ment egyik vasárnap (meggyónni bűneit?), tüntetők egy kis csoportja úgy köszöntötte: Jó napot kívánok, PSD.

Az is igaz, hogy a liberálisok most szeretnék elcsaklizni legalább a fejlesztési minisztériumot az RMDSZ-től. De Kelemen Hunor (egyelőre nadrágban) kiállt a kamerák elé, és megmondta áperté, hogy az RMDSZ nem akar díszpinty lenni a jövendőbeli kormányban. „Az nem képzelhető el, hogy térdig letolt gatyával álljunk az ablakban, és várjuk a postást minden hónapban”. Ezt nem egészen értem, mert tudjuk (miután láttunk egy világhírű filmet), hogy a postás mindig kétszer csenget, és így lenne idő felhúzni a gatyát, és fel is kötni. Már most is felköthetik, hogy meg tudják tartani a fejlesztési, a sport és a környezetvédelmi minisztériumot.

Különben január elsejétől, a tervek szerint, a postás miután minimum egyszer csenget, 10 százalékkal több nyugdíjat hoz, és a legkisebb nyugdíjak 1000 lejesre nőnek. Az 1600 lejnél kisebb öregségi nyugdíjban részesülők januárban kapnának egy 1200 lejes egyszeri nyugdíjprémiumot, és a minimálbér 2500 lejre növekedhet.

Az új kormány rotációs lesz, mint a kapa s rendezett, mint a vetésforgó. Egyik évben egyet, másikban mást ültetnek (a miniszterelnöki székbe). Kelemen Hunor beleegyezett ebbe, de ő – szerényen –, nem akar részt venni a vetésforgóban. Lehet attól fél, hogy ha ő is beveti magát, esetleg kiszántják. Most úgy néz ki, a ravasz róka (Iohannis) által fogott Ciucă (a katona) lesz a kormányfő, akitől azt várja el az elnök, hogy haptákba vágja magát előtte, de Ciucănak kell vigyáznia, nehogy közben megüsse a bokáját. Pedig mint katonának, még arra is lenne lehetősége, hogy bevezessen egy jó katonai diktatúrát. De ő egyelőre civilekkel szeretné bevenni a kormánypalotát. Aztán annak örömére felhajthatna egy katonai puncsot is.

A kormányalakítás közepette a legfontosabb dolog a minisztériumok elosztása. Értesülések szerint a liberális piperkőc, a dísz­zsebkendős „magyarszerető”, Rareș Bogdan azt mondta: Marcel (Ciolacu), jó emberek! Én és kollégáim nem mehetünk vissza a párt elé legalább egy beruházásokat vezető (pénzes) minisztérium nélkül a három: a pénzügyi, szállítási vagy fejlesztési nélkül! Hiába, no, a pénz beszél a politikus ugat.

Beleugatott a Facebookba a koalícióból kiállt kormánybuktató párt, az USR főnöke, a nagy européer Dacian Cioloș is, aki „megérti a PNL-sek hatalmas félelmét, akik a kasszakulcsot a PSD-nek adták”. A PNL valójában nem akar reformokat (ahogy ők akarták) – mondja Cioloș –, de „nem is olyan profi tolvaj, mint a PSD”.

De a félprofi és a profi párt közös erővel sokat (el)tehet.

Ha befogadnák az USR-seket a kormányba, akkor azok biztosan elfogadnák azt is, hogy náluk legyen a kasszakulcs, ha addigra még marad valami pénz a kasszában.