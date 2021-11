A sípályánál a munkát a terep rendezésével kezdték. A nemrég vásárolt erőgéppel lekaszálták a száraz füvet – a munkát korábban öt kaszás három hét alatt tudta elvégezni, a géppel mindössze két napra volt szükség. Felújítják a szükséges engedélyeket, jóváhagyásokat, láttamozásokat, mindazt, ami a sípálya és korcsolyapálya törvényes működtetéséhez szükséges.

Javításra szorul a felvonó egyik kábele is, újra kell fonni, a felvonótányérokat (a „kutyákat”) fel kell újítani, át kell nézni a gépészeti részt is. Ha az idő engedi, megszervezik a hagyományos kőszedést, hogy ezzel is biztonságosabbá tegyék a pályát – részletezte Gyerő.

Három saját és egy kölcsön kapott hóágyúval tudják pótolni a természetes havat. A hóágyúk működtetéséhez több víz kell, ehhez új szivattyúrendszerre van szükség. Mindennek a feltétele azonban a megfelelő villanyáram-szolgáltatás, ezért megkezdték egy új transzformátor-állomás beszerzését. Ezt a sípálya aljában szerelik fel, majd az áramszolgáltató köti össze a középfeszültségű hálózattal. Az új trafó fogja az áramot szolgáltatni a sípálya és műjégpálya mellett a tervezett nyári szánkópályának, valamint a wellnessközpontnak is – tárta fel a terveket Gyerő.

Újítják a bérlőközpont felszerelését, új korcsolyákat, síléceket, bakancsokat szeretnének vásárolni. Egyszerre nem tudják a teljes készletet lecserélni, de lépésekben meglesz a váltás – jelezte Gyerő. A melegedő, a büfé is működik majd, ezek üzemeltetését magáncégnek adják ki. A sípálya alatti menedékházban a hegyi csendőrségnek is van állomáshelye, ők felelnek a biztonságért. A megyei hegyimentő-szolgálat jelen lesz a sípályánál. Szerződéses alapon minden szombaton és vasárnap, de akár hétköznaponként is, ha esemény van, ott lesznek a sípályánál.

A szánkópályára is figyelmet fordítanak, a napokban erőgéppel tisztították, egyengették a szánkózóknak sok örömet adó úgynevezett „vályús utat”.

Zajlik közben a korcsolyapálya előkészítése is, azt szeretnék, hogy valamikor december közepén már meg is nyissák a pályát. Ahogy pedig az időjárás lehetővé teszi, havazni fog, s a hóágyúk használhatók lesznek, a sízésnek is zöld utat adnak, legalább a pálya alsó részén – tudtuk meg a polgármestertől.