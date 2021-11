Az ötszörös bajnok és hatszoros Román Kupa-győztes Sepsi-SIC 3/1-es győzelmi mutatóval a B jelzésű kvartett második helyéről várja a török Elazığ İl Özel Idare elleni összecsapást, miután az Európa-kupa csoportkörének nyitányában kikapott az ukrán BC Prometej otthonában (64–86), majd hazai környezetben hozta a kötelezőt mai vendéglátójával, a magyar UNI Győrrel (70–65) és a Prometejjel (80–78) szemben. Az Aziz Akkaya irányította török gárda sikerrel kezdte nemzetközi szereplését, ugyanis nyerni tudott a Győr ellen (74–67), ám ezt követően sorban kikapott a Sepsi-SIC-től, a Prometejtől (66–78) és végül a magyar lányoktól is (65–77). Mint ismeretes, a felek október 21-én a Sepsi Arénában találkoztak, akkor a 19 pontot szerző Brianna Fraser irányításával a zöld-fehérek végig vezetve, 62–47 arányban diadalmaskodtak.

Mindkét csapat győzelemmel melegített a 17.30 órakor kezdődő Európa-kupa-meccsre: a török bajnokság rangsorának 11. helyén álló Elazığ hazai környezetben 83–77-re verte a sereghajtó Besiktast, míg a tabella negyedik pozíciójában tanyázó SIC 81–61-es sikert ért le a Nemzeti Liga idei első háromszéki rangadóján.

„Itthon már legyőztük az Elazığ-ot, most is ez a cél ellenük, és a legjobb formánkat kell nyújtanunk a pályán ahhoz, hogy ismét nyerni tudjunk” – nyilatkozta a zöld-fehérek csapatkapitánya, Jovana Pašić, aki abban látja a Sepsi-SIC újabb sikerének zálogát, hogyha ezúttal is sikerül hatástalanítaniuk a törökök három legponterősebb játékosát. „Annak ellenére, hogy megnyertük a törökökkel szembeni hazai meccset, nem kell félvállról vennünk a szerdai mérkőzést, hiszen jó és tapasztalt játékosai vannak az Elazığ-nak, és ahogy eddig is, most is komolyan készültünk” – jelentette ki a szentgyörgyiek 7-es számú játékosa, Ioana Ghizilă. „Itthon 15 pontos győzelmet arattunk az Elazığ csapatával szemben, most viszont egy nagyon nehéz párharcra várunk. Ha jól védekezünk, keményen küzdünk, és ha újra be tudjuk mutatni a hazai meccsen alkalmazott taktikát, akkor győzelemmel térhetünk haza” – mondta csapatunk másodedzője, Samuilă Zoltán.

„Három győzelemmel a zsebünkben utazunk Törökországba, így mi egy picivel könnyebb helyzetben vagyunk, mint az Elazığ. Úgy gondolom, hogy keményen megdolgoztunk ezekért a sikerekért, így nyugodtabban várjuk ezt a mérkőzést. A válogatott meccsek után a csapatnak újra meg kellett találnia a ritmusát, s azt hiszem, hogy az utolsó megnyert bajnokival valamelyest közelebb kerültünk a szünet előtti formánkhoz. Nehéz találkozó előtt állunk, idegenben játszani több kihívást jelent, de remélem, hogy sikerrel zárjuk ezt a kiszállást” – nyilatkozta Zoran Mikes, a megyeszékhelyi együttesünk vezetőedzője.

A B-csoport állása: 1. Prometej (3/1) 7 pont, 2. Sepsi-SIC (3/1) 7 pont, 3. Győr (1/3) 5 pont, 5. Elazığ (1/3) 5 pont. Az 5. forduló mérkőzései: Elazığ İl Özel Idare–Sepsi-SIC (17.30 óra), BC Prometej–UNI Győr (19 óra).