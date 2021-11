„Ennek köszönhetően nemcsak az 1931-ben első alkalommal Sepsiszentgyörgyön nyomtatott kötet 1941-ben kibővített hasonmását nyújthatjuk át, hanem a szerző, a kézdivásárhelyi születésű Novák Mária életútjának kutatására és a kiadvány eszmei értékének feltérképezésére is kellő időt és figyelmet fordíthattunk” – olvasható a könyv előszavában.

Novák Máriát (Kézdivásárhely, 1881 – Budapest, 1976) Tántikának becézte az éltében még jelentős számú örmény rokonsága és ismerőse. Unokahúgának, Balogh Rozáliának, vagyis Babynak esküvői ajándékul szánta azt a receptes kéziratot, amelyből kinőtt e jeles szakácskönyv. A kézről kézre járó kéziratról a szerző írja le az első kötet előszavában, hogy a teljes elrongyolódástól kinyomtatása mentette meg. Rozália esküvőjét 1935-ben tartották Kézdivásárhelyen, miközben az első kiadás 1931-ben látott nyomdafestéket, de ez érthető, hiszen akkoriban évekkel a nagy esemény előtt már készült a hozomány, ahogyan a konyhai ismeretekre is jó idővel előtte kezdték oktatni a növendék kisasszonyokat.

A jelen kiadás érdeme, hogy a közel százéves kötetet a szerkesztő Jancsó Katalin úgy frissítette, hogy megőrizte annak régies megfogalmazásait, de a mai tartalmi és formai követelményeknek is megfelel. Tehát egy olyan tipikusan erdélyi „reprint” szakácskönyvet nyújthatnak át Háromszék közönségének, amely az eredetit bővítette a régies szavak magyarázatával, jól követhető tartalomjegyzékkel, és a tördelése is mai.

Novák Mária Kézdivásárhelyen sajátította el a konyhaművészetet, majd a gyergyóiak nagyra becsült orvosának, dr. Fejér Dávidnak unokahúgaként és házvezetőnőjeként fejlesztette tudását. Ám a Baby szakácskönyve túlmutat helyi jelentőségén, mivel a két világháború közt fellendülő erdélyi szakácskönyvkiadásnak nemcsak tartalmilag, hanem eszmei üzenetében is kimagasló példája. A polgári és paraszti konyha sajátos vonásait ötvözve figyelmet fordít a térségben egymás mellett élő nemzetiségek ételeire, ezek közül is kiemelten az örmény és román konyhából átvett ízvilágra, ezzel is kihangsúlyozva az erdélyi konyha sokszínűségét. Elmondható, hogy tényleg nagyanyáink száz évvel ezelőtti konyhájának a tükre.

Jelen ötödik kiadás 471 oldalon 1199 receptet tartalmaz, kibővítve életrajzi adatokkal Bakk-Dávid Tímea és a kötet szerkesztője, Jancsó Katalin tollából. A szerkesztés során Jancsó Katalin nemcsak az előző kiadványok előszavait és a könyvhöz kapcsolódó egyik rokoni emlékezést, hanem a szerző életrajzát is belefoglalta a kötetbe.

A könyv megvásárolható a kézdivásárhelyi Gyopár Könyvüzletben, valamint megrendelhető a baróti Tortoma Könyvkiadó honlapjáról is.