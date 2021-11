Soha nem volt még az Európai Unió olyan migrációs nyomás alatt, mint most, sosem érte a nyomás egyszerre három irányból, és ez óriási kihívás az egész EU számára – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a visegrádi országok (V4) kormányfőinek csúcstalálkozóján tegnap Budapesten.

A magyar miniszterelnök a V4-es országok – Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia – vezetőivel tett sajtónyilatkozatában ismertette: a lengyel miniszterelnök egy-két nappal ezelőtti baltikumi útja után eljött Budapestre és tájékoztatta a V4-et a lengyel határon kialakult helyzetről. Közölte: három irányból éri nyomás az uniót. Délről a szubszaharai térségből a feláramlás folyamatos, a tengeren keresztül az NGO-hajók folyamatosan szállítják a migránsokat az európai partokhoz, a nyugat-balkáni útvonal pedig megint tele van. Köszönetet kell mondani Andrej Babiš cseh miniszterelnöknek és „cseh barátainknak”, amiért határőröket küldtek a magyar határra, és több mint négyezer illegális határátlépőt a cseh határőrök tartóztattak fel Magyarország déli határainál. A balkáni útvonalon, amelyen eddig az idén 100 ezer illegális migránst állítottak meg a magyar határon, jönni fognak az Afganisztánt elhagyók is. Naponta 30–35 ezer ember hagyja el Afganisztánt, és az Európai Uniónak azzal kell számolnia, hogy a balkáni útvonalon a nyomás nőni fog. Itt van a harmadik irány is, „az újabb támadás, amelyet a lengyelek szenvednek el, a lengyel barátaink állnak támadás alatt a keleti irányú migráció miatt”.

Szerinte Brüsszel elhibázott politikát folytat, „gyakorlatilag mindent finanszíroz, ami növeli a migrációs nyomást”. Támogatja az NGO-kat, integrációs programokat hirdet, Brüsszel egy dologra nem ad pénzt, a határ fizikai megvédésére. A magyar álláspont továbbra is az, hogy az Európai Uniónak ki kell fizetnie az európai határvédelem költségeit. Azt javasolják az Európai Uniónak, hogy ne támogasson egyetlen olyan országot sem, amelynek direkt vagy indirekt köze van az EU külső határára, így a lengyel határra nehezedő migrációs nyomáshoz. A találkozón teljes szolidaritásukról és támogatásukról biztosították Lengyelországot – zárta szavait a kormányfő.

Ugyancsak támogatásáról biztosította a lengyeleket a cseh és a szlovák kormányfő. A tanácskozást követő sajtótájékoztatón Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök köszönetet mondott a támogatásért partnereinek: Eduard Heger szlovák, Andrej Babiš cseh és Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek. Mateusz Morawiecki elmondta: a migrációs krízis kevés a helyzet leírására, szerinte új politikai válság zajlik, amelyben Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök embereket használ fel a maffiával és embercsempészekkel együttműködve arra, hogy nyomást gyakoroljon az Európai Unióra. A krízist szerinte más veszélyek is erősítik, amelyek nem hagyhatók figyelmen kívül, például az, ahogyan Oroszország mozgatja haderejét az országán belül. Országa mind az unió, mind a NATO külső határait védi, ezzel a balti országokkal együtt megmutatja, mi a valódi szolidaritás.

Andrej Babiš kiemelte, hogy 2015-ben még mindenki kritikával illette Magyarországot, amikor elsőként épített kerítést a határa védelme érdekében. Jelenleg azonban már több kormányfő is felveti, hogy az uniónak támogatnia kellene a határok fizikai védelmét. Babiš közölte: országa, ahogy Magyarországnak is felajánlotta a segítségét a határvédelemben, úgy Lengyelországot is segítené rendőrökkel, katonákkal.

Eduard Heger szlovák miniszterelnök úgy fogalmazott: az Európai Unió a mi életterünk, ezért feladata az integritásának, területi egységének, tagállamainak védelme. Beszámolt arról, hogy kedd reggel már az osztrák kancellárral is tárgyalt a kialakult helyzetről, közös nyilatkozatban vállalták a segítségnyújtást és ítélték el a visszaélést a migránsokkal. Országa a Frontex keretein belül katonákat, rendőröket ajánlott fel, és segítséget kínált Litvániának is.