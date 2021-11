Az önkormányzati elképzelésekről Tóth-Birtan Csaba alpolgármester beszélt a Csíki negyedet érintő – a városrész felzárkóztatását célzó – beruházások kapcsán. Elmondása szerint az immár kilenc éve bezárt szociális tömbház (egykori diákbentlakás) átalakítása, felújítása is ismét képbe kerülhetett, miután a fejlesztési minisztériumhoz pályázott támogatásért az önkormányzat, és a szaktárca jóváhagyta a kérelmet. Az épület belsejét teljesen átszabják, felszámolva a régi beosztást (egyszobás lakások, a folyosók végén található mosdók), és az ingatlan külsejét is rendbe teszik. Készül a műszaki terv a két- és háromszobás lakóterek kialakításáról, melyeket szociális lakásként fog használni az önkormányzat. Kérdésünkre az alpolgármester elmondta, hogy jövőre tudnak nekifogni a munkálatoknak, két évet tarthat, amíg elkészülhetnek az átalakítással, korszerűsítéssel. Az előzetes számítások szerint a teljes beruházás értéke meghaladja 13,7 millió lejt.

Újságírói kérdésre válaszolva Tóth-Birtan Csaba azt is elmondta, hogy a Máltai Szeretetszolgálat által az épület két alsó szintjén működtetett éjjeli menedékhely, amint a munkálatok elkezdődnek, nem maradhat az ingatlanban, az önkormányzatnak új helyszínt kell találnia a szolgáltatásra. Az alpolgármester szerint érdemben még nem foglalkoztak a kérdéssel, de az épülettel kapcsolatos elképzeléseknél azzal is számoltak, hogy mindenképp keresniük kell egy másik helyet. Az elöljáró kijelentette: az éjjeli menedékhely a felújítást követően sem költözhet vissza, mivel a két szolgáltatást nem lehet megfelelően összeegyeztetni, és szeretnék elkerülni a kellemetlenségeket.

Amint arról beszámoltunk, a Sing-Sing néven közismert szociális tömbház bezárásáról tíz évvel ezelőtt döntött az önkormányzat, mivel sem a bentlakók, sem a Csíki negyedbeliek számára nem voltak elfogadhatóak az állapotok, illetve együttélési és közbiztonsági problémát is jelentett. Egy évre rá, 2012 őszén neki is láttak az akkor ott élő 112 család kiköltöztetésének. A lakók egy része az Oltmező utcai, időközben korszerűsített szociális tömbházakba került, egy részüknek nem tudtak segíteni, mivel nem alkalmazkodtak a feltételekhez, illetve többeknek civil szervezetek nyújtottak segítséget a talpra álláshoz. Az önkormányzat úgy döntött, hogy az alaposan lelakott ingatlant lezárja, kivéve az első és a második emeletet, ahol 2013 júliusától éjjeli menedék működik, a szolgáltatásokat pedig a Máltai Szeretetszolgálat biztosítja azóta is.