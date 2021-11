KIÁLLÍTÁS ÉS DÍJKIOSZTÓ. A Guzsalyas Alapítvány és az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Hagyományok Háza, a Kézműves Alapítvány, a Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági Ház, valamint az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület együttműködésével meghirdetett Vándorlegény – XVI. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat erdélyi régiós kiállításának megnyitója és díjkiosztó ünnepsége ma 18 órától kezdődik Sepsiszentgyörgyön a Míves Házban (Kós Károly út 5A szám).

ÜNNEPI SORSHÚZÁS. Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központban (Olt utca 2. szám) december 3-áig látogatható a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem közreműködésével Sepsiszentgyörgyön indított festő- és szobrászművészképzés jelenlegi és leendő oktatóit bemutató PARALEL című tárlat. A kiállítást november 22-étől december 3-áig megtekintők között a közelgő ünnepek alkalmából képzőművészeti albumokból, kiadványokból és folyóiratokból álló ajándékcsomagokat sorsolnak ki. A tárlat záróeseményeként december 3-án, pénteken 17 órától Vár­allyay Réka művészettörténész, valamint Péter Alpár képzőművész tart tárlatvezetést, amelyet az ünnepi sorshúzás követ.

Állomás negyedi előfizetőink figyelmébe!

Decembertől az újságosbódéban megrendelt Háromszéket ­házhoz szállítjuk. Köszönjük megértésüket.

Háromszék

Építsünk otthont Csabának!

Erdővidék református, római katolikus és unitárius gyülekezeteinek templomaiban advent első vasárnapján, illetve néhány esetben december 5-én a baróti Péter Csaba otthonának újraépítésére gyűjtik a perselypénzt. Erdővidéken több magánszemély, civil szervezet, vállalkozás és intézmény összefogott, hogy a 22 éve tolókocsiban élő 54 éves baróti Péter Csaba számára otthont építsen. Jelenleg a ház pirosban áll, tetőszerkezetének ácsolása előtt tartanak, majd a cserepezés, illetve a nyílászárók behelyezése következik. Ezekre a munkálatokra megvan a pénz, illetve a szükséges fa és cserép, és szeretnék még idén elvégezni. Ezúton is tisztelettel kérik az erdővidékieket, segíteni akaró személyeket, hogy adományaikkal, támogatásaikkal tegyék lehetővé a munka, az építés további folytatását. Az adományokat Péter Csaba OTP Bankban nyitott bankszámlájára várják: RO69 OTPV 3000 0136 7963 RO01. Köszönnek minden eddigi segítséget. A házépítő kezdeményezés irányítója Demeter Zoltán önkéntes, telefonszáma: 0746 089 140.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. November 27-én, szombaton és 28-án, vasárnap 19 órától Sepsiszentgyörgyön a kamarateremben O. Horváth Sári Életigen című előadását tekinthetik meg az érdeklődők Kiliti Krisztián rendezésében; Örkény István Tóték című darabját Bocsárdi László rendezésében a nagyteremben 30-án 17.30 órától játsszák.

Zene

HANGVERSENYÉVAD. Ma 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Krisztus Király-templomban orgonakoncertet tartanak kórus és szólisták kíséretében. Fellép a Vox Humana kamarakórus, a Pro Musica kamarakórus, a Laudate kórus, Sebestyén-Lázár Enikő szoprán, Barabás Lajos tenor, Lőfi Gellért basszus, Erich Türk orgonaművész, karmester: Szilágyi Zsolt Herbert, konferál: Camelia Paraschiv és Kerekes Loránd. A jegy ára: 30 lej felnőtteknek, 15 lej diákoknak és nyugdíjasoknak, kapható a városi szervezőirodában vagy a helyszínen a rendezvény előtt egy órával.

ADVENTI KANTÁTAEST. December 2-án 18 órától a Sepsiszentgyörgyi Evangélikus-Lutheránus Egyházközségben adventi kantátaestet tartanak. Énekhang: Cătălina Catrina, Florentina Matei, Valentina Popa, Albu Erika, Székely Kitti, Sándor Andrea; orgona: Szabó-Siklódi Levente; meghívott művész: Diana Cristea (fuvola). Műsoron: Händel-, Telemann-, Respighi-művek.

Mozi

A SEPSISZENTGYÖRGYI MŰVÉSZ MOZI műsorán ma: 17 órától Encanto (magyarul beszélő) és 17.15-től románul beszélő, 19 órától A kaptár – Raccoon City visszavár (román felirattal), 19.15-től Jutalomjáték (román felirattal), szombaton 11 órától Encanto (magyarul beszélő), 11.15-től Szörnyen boldog család 2. (románul beszélő), 16.30-tól Ve­nom 2. – Vérontó (magyarul beszélő), 17 órától Spirál (román felirattal), 18.15-től A Gucci-ház (román felirattal), 19 órától Venom 2. – Vérontó (román felirattal); vasárnap: 11 órától Hibás Ron (magyarul beszélő), 11.15-től Encanto (románul beszélő), 15.30-tól Malmkrog (román–szerb–svájci–svéd–macedón filmdráma), 16 órától Utolsó éjszaka a Sohóban (magyarul beszélő), 18.15-től A Gucci-ház (román felirattal), 19 órától Spirál (román felirattal).

Hitvilág

KÉSZÜLŐDÉS ADVENTRE. Advent első vasárnapjára készülve a sepsiszentgyörgyi református gyülekezetekben bűnbánati, illetve ünnepi istentiszteleteket tartanak: a vártemplomban szombatig mindennap 18 órától bűnbánati alkalom, vasárnap 10 órától úrvacsorás istentisztelet és 18 órától adventi zenés istentisztelet; a szemerjai református gyülekezetben bűnbánati istentisztelet mindennap 17 órától a templomban; a belvárosi, illetve Gyöngyvirág utcai gyülekezetekben naponta 18 órától bűnbánati istentisztelet; a szemerjai, belvárosi és Gyöngyvirág utcai gyülekezetekben advent első vasárnapján 11 órától úrvacsorás istentisztelet. S Az adventi zenés áhítatok részeként vasárnap 18 órától a Gyöngyvirág utcai református templomban Adventi hangulatok című előadásával fellép Bíró Jenő csejdi református lelkipásztor és Hána László (gitár és ütőhangszerek).

ÖRÖKÖS SZENTSÉGIMÁDÁS. A Gyulafehérvári Főegyházmegyében ma Kézdialmáson, szombaton Kovásznán, vasárnap Kézdivásárhelyen a katolikus templomban tartanak örökös szentségimádási napot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Martonosban és Bereckben (az 1-es, 5-ös, 10-es transzformátorállomás körzetében) ma 9–15 óráig, Kökösben, Bácsteleken, Uzonfüzesen (az 5-ös Alex, 3-as Remat, 8-as Frigos, 4-es Lukoil, 10-es Kökös, 2-es Lunca Drăgoi transzformátorállomások körzetében) ma 9–14 óráig szü­netel az áramszolgáltatás.

OROSZ TÁRSALGÁSI KLUB. A kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület november 30-tól lehetőséget kínál az érdeklődőknek arra, hogy a világ nyolcadik beszélt nyelvét megismerhessék. Lilit és Nane ESC-önkénteseknek köszönhetően in­gyen lehet csatlakozni az orosz társalgási klubhoz. A szokványostól eltérő módon lehet tanulni egy kis orosz nyelvet, megismerni hagyományos táncaikat és történelmüket érdekes játékok segítségével. A találkozókon be kell tartani a járványügyi előírásokat. Bővebben a zoldnap.info-n.

A TEGA Rt. a jövő hét folyamán is változatlanul elszállítja a

hulladékot, a piac is a megszokott program szerint működik. Az irodák november 29. és december 1. között zárva lesznek, az ügyfeleket december 2-ától várják a megszokott program szerint.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Dona 392 (telefon: 0372 409 392, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089), hétfőtől a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) szombaton és vasárnap 9–12 óráig; a törvényszékkel szembeni dr. Mester-Nagy Ildikó rendelőben (0745 791 109) szombaton 11–13 óráig és a Grigore Bălan tábornok úti Fazakas Dental Clinic rendelőben (0744 857 743) szombaton és vasárnap 14–19 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.