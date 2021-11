A Paris Saint-Germain 2–1 arányú vereséget szenvedett a Manchester City otthonában, így már a záró forduló előtt biztossá vált, hogy Guardiola együttese az első, a francia csapat a második helyen jut tovább. A házigazdáktól ugyan meghatározó emberek hiányoztak, ennek ellenére az első félidőben egyértelműen jobban játszottak. Hosszú perceket töltöttek a párizsi kapu előtt, gólt azonban nem sikerült szerezniük. Az első párizsi lehetőségre a 44. percig kellett várni.

A második játékrészt is a hazai csapat kezdte aktívabban, de a PSG első lehetőségéből betalált Kylian Mbappé révén. A gól kissé megzavarta az angol együttest, így a vendégek is vezethettek pár akciót, de a folytatásban ismét a City akarata érvényesült. A nyomás a 63. percben érett góllá, Raheem Sterling talált be, majd nem sokkal később már vezetett az angol klub. A folytatásban a vendégek komoly helyzetig sem jutottak, így a Manchester City nyerte a találkozót és a csoportot is.

Eredmények, csoportkör, 5. forduló: * A-csoport: Manchester City–Paris Saint-Germain 2–1 (gólszerzők: Sterling 63., Gabriel Jesus 76., illetve Mbappé 50.), FC Bruges–RB Leipzig 0–5 (gsz.: Nkunku 12., 90+3., Forsberg 17. – tizenegyesből, 45+1., André Silva 26.) * B-csoport: Atlético Madrid–AC Milan 0–1 (gsz.: Messias Junior 87.), Liverpool–Porto 2–0 (gsz.: Thiago 52., Szalah 70.) * C-csoport: Besiktas–Ajax 1–2 (gsz.: Gezzal 22. – tizenegyesből, Haller 54., 69.), Sporting CP–Borussia Dortmund 3–1 (gsz.: Goncalves 30, 39., Porro 81., illetve Malen 90+3.) * D-csoport: Internazionale–Sahtar Doneck 2–0 (gsz.: Dzeko 61., 67.), Sheriff Tiraspol–Real Madrid 0–3 (gsz.: Alaba 30., Kroos 45+1., Benzema 55.).