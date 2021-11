Pályázatok külhoni magyar szervezeteknek

Az elmúlt tizenegy évben mind a Kárpát-medence magyar közösségei, mind a diaszpóra magyarjai számíthattak a kormányra – hangoztatta az államtitkár. Az elmúlt esztendőben a koronavírus-járvány ellenére több mint 1,7 millió embert tudtak elérni, folyamatosan tartották a kapcsolatot a külhoni magyar szervezetekkel. A 2021-es esztendőt a nemzeti újrakezdés évének nevezték el. Így az államtitkárság a korábban több program részeként nyújtott támogatásokat, pályázati kiírásokat Nemzeti Újrakezdés Program címmel egységesítette, amelyben hat – oktatási, kulturális, egyházi, sport, valamint ifjúsági, cserkész- és közösségi, illetve diaszpóra – alprogram szerepelt. Ezen pályázatok sikere alapján hirdették meg 2022-re is a Nemzeti Újrakezdés Program I. és II. Elemét. A két rész keretösszege együtt 2 milliárd forint – közölte Potápi Árpád János. A működésre, fejlesztésre, eszközbeszerzésre szóló Nemzeti Újrakezdés Program I. és a rendezvények szervezésére szolgáló Nemzeti Újrakezdés Program II. felhívásai mellett egy harmadik pályázati kiírás is megjelenik, a Kárpát-medencei Testvértelepülési Programé, amelynek közösségi és gazdasági része is van.

A 2022-es Nemzeti Újrakezdés Program I. és II. kiírásain a magyarság összetartozása és szülőföldön való boldogulása szempontjából meghatározó tevékenységet folytató szervezetek vehetnek részt csütörtöktől. A pályázati kiírások a www.bgazrt.hu, valamint a www.kulhonimagyarok.hu oldalakon érhetők el.