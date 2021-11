Miniszterek jönnek, mennek

Most, hogy a szociáldemokraták beleesnek a kormányba, mint légy a tejbe, két új minisztériumot is kellett kreálni. Legjobb lett volna legalább két vagy három miniszterelnököt kinevezni, mert akkor az új, nagy Ciucă mellett kormányozhatott volna a régi Cîțu, sőt, az új Ciolacu is. Ezek mindegyike teljes miniszteri garnitúrával dolgozhatna, mert munka van elég, és a miniszteri tárcák feletti vitát is el tudták volna kerülni. (Kovászna megyének is volt egyszerre két prefektusa.) Ha most nemcsak két, hanem legalább tizenkét tárcát hoznak létre, akkor nyugodtan kormányozhattak volna azok a liberálisok is, akik Orbannal együtt 16-an fájó szívvel elhúzták a csíkot a pártból.

Orban bevallotta, hogy ez a párt érett életének értelmét jelentette, harminc évet töltött benne. Most ismét mehet munkanélkülinek, amihez szokva van, mert korábban is volt már, hogy az állástalanok keserű kenyerét kellett ennie. De azért még búcsúzóul visszaszólt Iohannisnak, azt jósolván, hogy: „A cotroceni-i albérlőt előbb-utóbb utoléri az emberek átka, hiába rejtőzködik”. Az átkozódásra megfogadhat egy cigány asszonyt vagy egy pópát, aki ezt a műfajt szakszerűen műveli. Csak a végén nehogy úgy tegyen, mint a korábbi kormányfő, Victor Ponta, aki miután kiesett a hatalomból, egy pici pártot hívott életre Pro Romania névvel, amely kimúlt úgy, hogy nem került be a parlamentbe se. Aztán most Ponta ajánlja magát, és szívesen visszatérne a Szociáldemokrata Pártba, hogy segítse őket a kormányzásban, ha már Romániáért nevű pártján keresztül nem tudta. (Micsoda önfeláldozás!)

Szerencsére van elég hozzáértő, aki húzza az igát, és mondja az igét, mint az új ifjúsági és családügyi miniszter, Gabriela Firea, az egyetlen hölgy a kormányban, aki bukaresti polgármesterként már megoldotta a fűtés- és melegvíz-szolgáltatás problémáit, és most a családok gondjaival foglalkozik.

A volt munkaügyi miniszter(nő), Raluca Turcan most azt állítja, hogy a volt miniszterelnök Cîțu rosszul, térdelve tárgyalt az új kormány összetételéről (naná, ha neki nem juttatott bár egy székecskét), és ezért felszólította, hogy ő és az egész tárgyaló csapat mondjon le! Ettől függetlenül Cîțut a többiek hálából a szenátus elnökének választották, mert ő sem maradhatott semmi nélkül. És Ciolacut a képviselőház főnökének, mert ő is megérdemli. Így (majdnem) mindenki jól járt, kivéve a szenátus volt főnökét, az USR-s Anca Dragut, akit kirúgtak. Jobb, ha átáll a liberálisokhoz vagy szociáldemokratákhoz, mert akkor ő is kaphat egy… valamit.

Vannak viták arról, hogy kit milyen miniszternek javasoltak. Sokan háborognak azon, hogy Vasile Dîncut honvédelmi miniszternek. Pedig nincs miért, mert ha a miniszterelnök katonaember, akkor a védelmi miniszter miért ne lehetne civil? Különben is „biztonsági kultúrára vonatkozó stratégiákkal” is foglakozott. Amúgy sem jó, ha egy katona foglalkozik a honvédelemmel, mert azok állandóan háborúzni akarnak, ami igazán nem hiányzik nekünk, mikor idehaza elég háborúskodás zajlik.

A szociáldemokraták rájöttek, hogy tévedtek, amikor egy volt focistát, Marius Humelnicut javasolták gazdasági miniszternek, és gyorsan változtattak a nevezésen. Pedig lehet, hogy segedelmével nemcsak a gazdaság, hanem a foci is dübörögne. Aztán megijedhettek, hogy vele gyepre fejnek, ezért meggondolták magukat, és egy hajóépítő szakit tettek a helyébe, aki a (köz)gazdaság doktora. Az RMDSZ-nek jó lesz, mert nem kell messzire mennie egy kis magyarellenességért, hisz velük egy kormányban evez Florin Roman is, aki szorgalmasan agitált a kisebbségi jogok, kétnyelvű táblák ellen.

Dacian Cioloșt és Romániát megmentő szövetségét, az USR-t nem vették be a kormányba, de semmi baj, megmondta, hogy „árnyékkormányt” alakít, amelyik monitorizálja a Ciucă-kormányt.

Az egész kormányváltósdiból végül is Iohannis jött ki leginkább meggyötörten. Mivel az AUR-t sem vették be a kormányba, az most bosszúból nekifogott aláírást gyűjteni felfüggesztéséért. De reméljük, hogy ennek ellenére azt a három évet, ami hátra van neki, valahogy csak kibírja, ha a kormányfőket ugyanolyan „okosan” nevezi ki, mint ahogy most is tette.