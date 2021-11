A DNA szakértőjét november 17-én vették őrizetbe, majd előzetes letartóztatásba helyezték. A korrupcióellenes ügyészek a vádiratban rámutatnak, hogy a gyanúsított 15 ezer eurót kért egy üzletembertől közbenjárásáért cserében. Kettejük alkudozása nyomán az összeg 12 ezer euróra csökkent, amit két részletben kellett volna megkapnia Nicolae Răzvan Despának. Az ügyet a Bukaresti Törvényszék tárgyalja. (Agerpres)

HAMIS IGAZOLVÁNYOK A HATÁRÁTKELŐN. Egyre több részlet derül ki annak a bűnszervezetnek a munkájáról, amely az első feltételezések szerint nagyából kétezer oltási igazolványt adott ki a petei határátkelőnél létrehozott oltási központban. A legtöbb esetben az igazolványt olyan személyek nevére állították ki, akik be sem tértek az oltóközpontba, hanem 250–300 euró ellenében, közvetítőn keresztül vásárolták meg azt. A házkutatásokat követően több személyt is őrizetbe vettek, november 24-én pedig újabb személyek kerültek fel a gyanúsítottak listájára: a Szatmár Megyei Közegészségügyi Igazgatóság egyik munkatársa, illetve két másik illető. Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) vizsgálatai szerint szeptember 8. és november 2. között a petei határátkelőnél létrehozott oltási központban 5495 személyt oltottak be, közülük azonban közel 3500-an be sem tették a lábukat az oltási központba. (Maszol)