Enyhülnek a járványügyi szabályok

Sportvetélkedőket 5 és 21 óra között lehet tartani nyílt vagy zárt térben, a nézőtér legtöbb 30%-os kihasználtságával, ezeken a beoltott vagy a betegségen átesett személyek vehetnek részt.

Szabadtéri előadások, koncertek, fesztiválok vagy más kulturális rendezvények lebonyolítása ugyancsak 5 és 21 óra között engedélyezett, csakis beoltott vagy a betegségen átesett emberek számára, a nézőknek fenntartott terület maximum 30%-os kihasználtságával, de a nézők száma semmiképpen sem haladhatja meg az 1000-et. A közönség minden tagja számára 4 négyzetméteres területet kell biztosítani.

Felkészítők, képzések, workshopok, konferenciák szintén 5 és 21 óra között bonyolíthatók le kül- és beltérben, a befogadóképesség 30%-ának kihasználásával, a résztvevők száma nem haladhatja meg a 150-et.

Mindenhol kizárólag olyan emberek vehetnek részt, akiket legalább 10 napja teljeskörűen beoltottak, vagy 15 napnál több, 180 napnál kevesebb ideje átestek a betegségen.

A jogszabály a román nemzeti ünnep alkalmából rendezett hivatalos ünnepségeken való részvétel feltételeiről is rendelkezik. Ezeken az ünnepségeken, a szervezők által elkerített, hivatalos részen Bukarestben 400, a megyeszékhelyeken maximum 200 ember vehet részt, egy méteres távolság betartásával, maszkban, az egészségügyi óvintézkedések tiszteletben tartásával. Ezekre a területekre is csak beoltott vagy a betegségből kigyógyult személyeket engedhetnek be. Az elkerített, hivatalos részen kívül ugyanakkor bárki részt vehet a december elsejei ünnepségeken, ha betartja az egy méteres távolságot a többi résztvevőtől, és maszkot visel.

A közintézmények székhelyein szervezett ünnepségeken Bukarestben 300, más településeken 150 személy vehet részt, ha biztosítani tudják a két méteres távolságot a résztvevők között. Ide is csak beoltott vagy a betegségen átesett embereket szabad beengedni.

A résztvevőknek minden felsorolt esetben maszkot kell viselniük és be kell tartaniuk az egészségügyi óvintézkedéseket – nyomatékosította Bode.

A kormányhatározat a november 8-án elfogadott 1183-as határozatot módosítja a CNSU javaslatai alapján.