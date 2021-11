Orbán Viktor üdvözölte az új román kormányfőt

Előző írásunk

Tizennégy napos karanténba kerülnek az Afrika déli országaiból beutazó személyek – jelentette be szombati sajtótájékoztatóján az egészségügyi miniszter. Alexandru Rafila az országos vészhelyzeti bizottság határozatáról számolt be. Közlése szerint az intézkedést az indokolja, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adatai szerint Afrika hét országában felbukkant a koronavírus egyik, aggodalomra okot adó variánsa.