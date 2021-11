Állomás negyedi előfizetőink figyelmébe!

Decembertől az újságosbódéban megrendelt Háromszéket házhoz szállítjuk. Köszönjük eddigi megértésüket. Háromszék

A hivatalos munkaszüneti napok miatt következő lapszámunk december 2-án, csütörtökön jelenik meg.

Zene

ADVENTI KANTÁTAEST. December 2-án 18 órától a Sepsiszentgyörgyi Evangélikus-Lutheránus Egyházközségben adventi kantátaestet tartanak. Énekhang: Cătălina Catrina, Florentina Matei, Valentina Popa, Albu Erika, Székely Kitti, Sándor Andrea; orgona: Szabó-Siklódi Levente; meghívott művész: Diana Cristea (fuvola). Műsoron: Händel-, Telemann-, Respighi-művek.

Mozi

A SEPSISZENTGYÖRGYI MŰVÉSZ MOZI műsorán kedden: 16.15-től Dűne (román felirattal), 17.15-től Encanto (románul beszélő), 19 órától A kaptár – Raccoon City visszavár (román felirattal), 19.15-től Jutalomjáték (román felirattal); szerdán: 11 órától Encanto (magyarul beszélő), 11.15-től Szörnyen boldog család 2. (románul beszélő), 16.30-tól A farkas és az oroszlán (magyarul beszélő), 17 órától Venom 2. – Vérontó (román felirattal), 18.15-től A Gucci-ház (román felirattal), 19 órától Spirál (román felirattal); csütörtökön: 16.15-től A kaptár – Raccoon City visszavár (román felirattal), 16.30-tól Örökkévalók (román felirattal) és 18.15-től magyarul beszélő, 19.15-től Jutalomjáték (román felirattal). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102.

Hitvilág

ÖRÖKÖS SZENTSÉGIMÁDÁS. A Gyulafehérvári Főegyházmegyében ma Kézdiszentkereszten, kedden Bélafalván a katolikus templomban tartanak örökös szentségimádási napot.

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. Az adventi időben a hajnali szentmiséket a templomban, a hétköznap esti szentmiséket az altemplomban ünnepelik. Kedden reggel gyerekroráte lesz, utána várják a gyerekeket teára, kalácsra az altemplomba; 17 órától csendes szentségimádási óra. Az esti szentmise után elkezdik az adventi mindennapok lelkigyakorlatát: várják azokat, akik az adventi időszakban szeretnének az életükkel imádkozni, személyes imádságukat megújítani, és naponta hajlandók 20–30 percet Istennel csendes imában tölteni. S A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete fotószakosztályának szervezésében a KÁMME Fotóműhely – Fókuszban a hitéletünk című kiállítása megtekinthető a templomban.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13 órától Szeretetláng rózsafüzér, 13.20-tól zenés köszöntő, 14.40-től és 18 órától Görgényi Tünde stúdióvezető és önkéntes munkatársai fogadják az imaszándékokat, 15 órától Irgalmasság rózsafüzér, 17 órától szentmise nagyváradról az olaszi templomból, 18.15-től Örvendetes rózsafüzér, 19 órától Úrangyala, 21.25-től Effata, nyílj meg! – Görgényi Tünde és Bajcsi Tibor önkéntes műsora. 22 órától Zsolozsma – kompletórium.

Könyvbemutató

December 3-án, pénteken 17 órakor a kézdivásárhelyi Kosztándi Képtárban Tóth László újságíró bemutatja dr. Szőcs Géza, nyugalmazott egyetemi tanár a Diákjaim, hangja című, frissen megjelent könyvét.

Emlékezés Kelemen Antalra

Halálának tizedik évfordulóján Réty közössége hálával és tisztelettel emlékezik id. Kelemen Antalra, a helyi fúvószenekar néhai karnagyára, az Antos János Általános Iskola igazgató-tanárára. Ma 16 órakor a temetőben megkoszorúzzák sírját, 17 órától szentmisét celebrálnak a kultúrotthonban.

Építsünk otthont Csabának!

Erdővidék református, római katolikus és unitárius gyülekezeteinek templomaiban a december 5-én begyűlt perselypénzek a baróti Péter Csaba otthona építésének a folytatását fogják szolgálni. Erdővidéken több magánszemély, civil szervezet, vállalkozás és intézmény összefogott, hogy a 22 éve tolókocsiban élő 54 éves baróti Péter Csaba számára otthont építsen. Jelenleg a ház pirosban áll, tetőszerkezetének ácsolása előtt tartanak, majd a cserepezés, illetve a nyílászárók behelyezése következik. Ezekre a munkálatokra megvan a pénz, illetve a szükséges fa és cserép, és szeretnék még idén elvégezni. Ezúton is tisztelettel kérik az erdővidékieket, segíteni akaró személyeket, hogy adományaikkal, támogatásaikkal tegyék lehetővé a munka, az építés további folytatását. Az adományokat Péter Csaba OTP Bankban nyitott bankszámlájára várják: RO69 OTPV 3000 0136 7963 RO01. Köszönnek minden eddigi segítséget. A házépítő kezdeményezés irányítója Demeter Zoltán önkéntes, telefonszáma: 0746 089 140.

Röviden

OROSZ TÁRSALGÁSI KLUB. A kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület november 30-tól lehetőséget kínál az érdeklődőknek arra, hogy ezt a világnyelvet megismerhessék. Lilit és Nane ESC-önkénteseknek köszönhetően ingyen lehet csatlakozni az orosz társalgási klubhoz. A szokványostól eltérő módon lehet tanulni egy kis orosz nyelvet, megismerni az oroszok hagyományos táncai­t és történelmét érdekes játékok segítségével. A találkozókon be kell tartani a járvány­ügyi előírásokat. Bővebben a zoldnap.info-n.

A TEGA Rt. a hét folyamán is változatlanul elszállítja a

hulladékot, a piac is a megszokott program szerint működik. Az irodák november 29. és december 1. között zárva lesznek, az ügyfeleket december 2-ától várják a szokott program szerint.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Dona 392 (telefon: 0372 409 392, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) egész héten 9–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.