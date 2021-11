Az FK Csíkszereda szombaton hazai környezetben gól nélküli döntetlent játszott az Unirea Slobozia ellen a másodosztályú labdarúgó-bajnokság 15. fordulójában. Valentin Suciu csapata óriási lehetőséget szalasztott el, bár így is maradt még esélye a rájátszásba jutásra, mivel a Temesvári Poli vasárnap hátrányból fordítva legyőzte a hatodik helyet elfoglaló Bukaresti Steaua együttesét, amelynek mindössze két pont az előnye a hetedik székelyföldi gárda előtt.

Kiemelt fontosságú meccset játszott szombaton a csíkszeredai csapat, ugyanis a három pont begyűjtése esetén felléphetett volna a rájátszást jelentő hatodik helyre. A házigazdák aktívabban játszottak, az első félidőben több gólszerzési lehetőségük is volt, ám a vendégek kapusa, Ionuț Gurău mindent védett. Marvin Schieb, majd Soufiane Jebari és Peter Gál-Andrezly előtt adódott lehetőség, ráadásul a marokkói és a szlovák játékos kétszer is helyzetbe került. Szünet után sem változott a játék képe, ekkor viszont már kevésbé voltak veszélyesek a csíkszeredai próbálkozások. Schieb lövését ismét hárította a Slobozia hálóőre, azonban Bara Levente, Petre Ivanovici, Takács Rareș és Jebari is pontatlanul célzott. Az FK Csíkszereda győzelmével előzhette volna a Steaua csapatát az utolsó felsőházi rájátszást jelentő helyen. Valentin Suciu legénysége az idei utolsó mérkőzésén december 6-án, hétfőn a Temesvári Ripensia otthonában lép pályára. (miska)