Fiatalokat és támogatókat várunk

Ismert, hogy megyei szervezetünk vállalta az országos szövetség támogatását, ami egyébként valamennyi megyei szervezetnek kötelessége lenne. November 16-án, a megyei szervezetek gyűlésén az országos szövetség vezetőtanácsa jelezte, hogy a befizetések elmaradása miatt nem tudja fenntartani a székházát. Ez a helyzet visszahat a megyei szervezetek további működésére is.

Ma már szövetségünk, amely önkéntesek segítségével működik, több mint 5000 első ági leszármazottnak rendezte a jelentős pénzbeli kárpótlást. Tudniuk kell az érintetteknek, hogy nyilvántartásunkban a tavalyi összesítésnél mindössze 200 támogató szerepelt. A igazoló dokumentumok – sokszor problémás – összeállításában felkészült önkénteseink segítségével találtunk mindig megoldást. Az a törvényben rögzített jogosultság, hogy a hadifogság vagy a kommunista diktatúra elítéltjeinek halála után gyermekeik kárpótlásban részesülhetnek, szövetségünk kitartó munkájának az eredménye. Ezért kezdtük 2007-ben a gyermekek összeírását, ahogyan ezt az akkori kormány kérte. Az igénylések alapján akkor mintegy 2000 dossziét állítottunk össze, várva a kedvező fordulatot. Utólag bebizonyosodott, hogy ez a nem kis munka nem volt hiábavaló.

Fényképes tagsági igazolványokat adunk, amely felmutatásával élhetünk jogainkkal. Ezeket az igazolványok fel is sorolják. A jogosultságokra vonatkozó határozatokat rendszerezzük, az iratok levéltárunk anyagát fogják képezni. Az 1990-es rendszerváltozás után létrehozott levéltárunk sok esetben járult hozzá a kérvények jóváhagyásához.

Emlékházunk bemutatótermeiben a volt hadifoglyoknak emlékhelyet akarunk létrehozni. Ez akkor lesz lehetséges, ha szövetségünk tagsága a megőrzött tárgyi emlékekkel ehhez hozzájárul. Tudjuk, hogy ezek családi emlékek is egyúttal, de lemásoljuk és visszaadjuk a fényképeket, leveleket.

A fiatalokhoz is szólunk. Vegyenek részt szövetségünk munkájában, hiszen felettünk már eljárt az idő. Segítő társaink közel járnak a 80. életévükhöz, vagy be is töltötték már. Jövőben Írd meg te is! címmel pályázatot szeretnénk hirdetni a diktatúra idején történtekről, melyre nagyapáik, apáik, anyáik segítségével a jó tollú fiatalok részvételét várjuk!

Török József, a Volt Politikai Foglyok Szövetségének Kovászna megyei elnöke