Mit tervez a miniszter?

Sokan értékelték úgy Rafila első nyilatkozatait, hogy az egészségügyi tárca új vezetőjében a politikus a szakember fölé kerekedett, pártja elvárásai legyőzték mikrobiológusi és orvosi tudását. Pedig az vitathatatlan, hogy változásra van szükség a hatóságok eljárásában, hisz a bakik és összevisszaság nem csak a járvány robbanásának kezdeti időszakát jellemezte, hanem szembeszáguldottak a vonattal idén is, amikor már jóval többet tudtunk a vírus terjedésének fékezéséről, a megelőzésről, jól bevált gyakorlatokat kísérleteztek ki egyes államok. Náluk továbbra is a politikum döntött a járványkezelésről, és többnyire saját érdekeit helyezte előtérbe, alig hallgattak a tudományra, csak népszerűségük ne szenvedjen csorbát. Meg is lett az eredménye, hiteltelenítettek mindent, nemcsak önmagukat, de a szakértők érveit is, a polgárok már nemcsak nekik nem hisznek, de senkinek, akiről azt feltételezik, hogy a „másik” oldalon áll. Hogy melyik a „másik” oldal? Amelyik ellenünk van, jogainkat akarja korlátozni, nem megvédeni próbál, hanem kiirtani, térdre kényszeríteni, nyájként terelne bennünket a nyájimmunitásba. Elérték azt, hogy sokak szemében nem a vírus, a betegség az ellenség, hanem a hatóságok, az oltást kifejlesztő gyógyszergyártók, az orvosok.

Ezen változtatna a miniszter, és nem lesz könnyű dolga. Átláthatóságot ígér, pontosan kidolgozott szabályokat, hogy előre tudjuk majd, bizonyos fertőzöttségi növekedésnél milyen korlátozások lépnek életbe, mit tehetnek majd a beoltottak és mit az oltatlanok, COVID-igazolványnak keresztelné a jelenlegi szabadabb mozgást biztosító zöldigazolást, és nem tenné általánossá kötelező bevezetésüket a munkahelyen, csak bizonyos esetekben és bizonyos szakmáknál. Nem riogatással, ijesztgetéssel kell meggyőzni az embereket az oltás hasznosságáról, hanem észszerű érvekkel – mondja.

Meg tudja-e valósítani elképzeléseit Alexandru Rafila? Nagy kérdés, hisz ki kell dolgoznia az új rendszert, ami Romániában soha nem napok, hetek kérdése, és a politikusokkal kell megvívnia harcát (majdnem ugyanazokkal, akik az eddigi káoszt előidézték), hogy életbe tudja léptetni a járványkezelés általa kigondolt módját. Érvei logikusak, csak éppen időre lenne szüksége, az pedig nincsen, a vírus ellenünk és ellene dolgozik, máris egy újabb, a jelek szerint sokkal veszélyesebb mutációja fenyegeti a világot, melyről még azt sem tudni, elegendő védelmet nyújtanak-e ellene az oltások.

Egyelőre nem tudni, az új miniszter elképzelése eredményesebb lenne-e, mint az eddigi próbálkozások, de érdemes adni egy esélyt, hisz talán visz valamerre a jelenlegi zsákutcából.