Hogy mik vannak!

Sokuk jelszava viszont az, hogy nem baj, ha rosszul élünk, csak dolgozni ne kelljen. Aztán vannak olyanok, akik azt hiszik, hogy a semmiből is lehet pénz. Ezekre bazírozott a Caritas nevű szélhámia (és társai, mint a FNI), amelyekre – néhány jól értesültet vagy nagyon szerencsést leszámítva – mindenki ráfizetett. Ezek után csodálkoznak az állásbörzse-szervezők, hogy a kutya sem jelentkezik magáncégek által meghirdetett állásokra. Az állam bácsi jó fizető, és nem foglakozik azzal, ha vállalatainál, intézményeinél esetleg nem kell eltörni a hámfát, ezért, ahogy régen mondták, fűtőnek a napnál, az államhoz biztosan többen jelentkeznének.

Rendőrnek lenni sem rossz, mert nekik különféle juttatások járnak a fizetésen felül, és ott a szép, különleges nyugdíj is. Giurgiuban egy közlekedési rendőrt arra vettek rá kollégái, hogy kérjen egy disznót karácsonyra, mert korábban ők is ezt tették, és különben is megérdemli, mert már négy éve dolgozik a rendőrségen. És lőn. Az illető annak rendje és módja szerint megírta folyamodványát, kérvényezvén egy 160 kilós disznót. A vicces esetet nem jutalmazta a belügyminiszter, aki leváltotta a rendőrparancsnokot, és a rendőr tréfás kedvű kollégái ellen vizsgálat indult. Pedig nincs miért csodálkozni azon, hogy az bedőlt kollégái ugratására, mint motoros a kanyarban, amikor a rendőröknek jár kaja- és ruhapénz is. A cégek egy része karácsonyi prémiumot is szokott adni, és azt is sokszor hallottuk, hogy veszteséges állami vállalatok alkalmazottai húsvétra báránypénzt kapnak.

Különben is, mindenki úgy igyekszik sorsán javítani, ahogy tud. Egy Dănuț Babău nevű határőr „két bonbont”, azaz kétszáz eurót követelt azért, hogy valakit hazaengedjen külföldről, mert az illetőnél „hiányosságokat fedezett fel”. Alapfokon négy év börtönbüntetésre ítélték. Aztán a fellebbviteli bíróságon figyelembe vették, hogy büntetlen előéletű, és kapott 3 év felfüggesztettet, 10 ezer lej büntetést, valamint 120 nap közmunkát. 48 évesen nyugdíjba is mehet, amit ugyebár speciális nyugdíjjal „büntetnek”.

De nemcsak megvesztegetéssel lehet némi haszonra szert tenni, hanem lopással is. A Konstanca megyében található amerikai katonai bázisról a feltételezések szerint 2017 óta körülbelül 2 millió dollár értékű üzemanyagot loptak el. A bűnszövetkezet tagjainál házkutatást tartottak, és 367 személyt állítottak elő. (Végül is nem is olyan sok az egy főre eső haszon.) Ez a hála? Az amerikaiak ide jönnek, hogy megvédjenek minket, mi meg meglopjuk őket. Nem tudni, hol volt a szemük az amerikánusoknak, mert ha a tolvajok tudták volna, azt is kilopják. Még jó, hogy nem a repülőgépekből és más harci járművekből lopták ki az üzemanyagot, mert ha azt teszik, és megtámadnak az oroszok (ami ugyebár állandóan várható), azok fel sem tudnak szállni, illetve el sem tudnak indulni. Sokkal jobban megdolgoztak a tolvajok Hunyad megyében egy üdülőtelepen, ahol 1800 méter magasra másztak fel, hogy elsvenkolják egy sífelvonó rézkábeleit. És mint kiderült, már jártak a magasban korábban is, így edzettek voltak. Jövőre hegymászási versenyben is indulhatnának.

Fémgyűjtés terén a síkvidéken is tevékenykednek a Bukarest melletti Sintești község lakosai, akiket minden hétvégén meglátogat a környezetvédelmi gárda, és megbünteti őket, mert mindenféle hulladékot égetnek azért, hogy fémeket nyerjenek ki belőle. Fél Bukarest szívja a füstjüket, de legalább nem mondhatja senki, hogy nálunk nincs szelektív hulladékgyűjtés. Minden héten megbüntetik őket, amit természetesen nincs miből kifizetniük. És másik héten kezdődik minden elölről.

Szép pénzt lehet keresni kábítószer-kereskedelemmel is. A korrupció és a szervezett bűnözés elleni ügyészség éppen a múlt csütörtökön házkutatást tartott egy drogkereskedőnél, ahol 4,15 kg cannabist, 36 880 lejt és 750 eurót találtak. A kereskedő csütörtökönként szolgálta ki a klienseket. Házkutatás közben két vevő is megjelent, akik közül az egyik éppen az ügyészségről jött, ahol meghosszabbították a bűnügyi felügyeletét kábítószer-kereskedésben való részvétel miatt. Enyhítő körülményként azt számíthatnák, hogy nem tehet róla, mert kábítószerfüggő.