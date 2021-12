A székelyföldi együttest mintegy 40 szurkoló is elkísérte Prahova megyébe, akik végig lelkesen biztatták a piros-fehér mezeseket. A csapatok szombaton gól nélküli döntetlent játszottak a Sepsi OSK Arénában, ezúttal a kezdő tizenegyekben több változás történt, Emil Săndoi hét, Cristiano Bergodi öt helyen módosított, azonban az első félórában a játék képe ugyanaz volt, mint a bajnoki mérkőzésen. A háromszéki együttes mezőnyfölényben játszott, beszorította az ellentámadásokra berendezkedő ellenfelét, viszont a 19. percig nem jegyeztek veszélyes helyzetet. Ekkor egy labdaszerzést követően Cătălin Golofca betört a tizenhatos területre, beadását pedig Paul Iacob a gólvonal közeléből szögletre mentette, majd a sarokrúgás után Kevin Luckassen egyedül néhány méterről kapu fölé bombázott.

Továbbra is a Sepsi OSK birtokolta többet a labdát, a folytatásban pedig Adnan Aganović próbálkozott távolról, ám lövését Dinu Moldovan nagyot nyújtózkodva bravúrral hárította. Aztán több mint félóra elteltével vezetést szereztek a vendégek, a hazai gárda védelme ezúttal már kétszer is hibázott, amelyet a sepsiszentgyörgyi csapat gólra is váltott. A 35. percben Aganović jobb oldali lapos előkészítését követően a Luckassen elől tisztázni igyekvő Tiberiu Căpușă saját kapujába tolta a labdát (0–1), a 41. percben Răzvan Matiș pontatlan passzára Cristian Bărbuț lecsapott, és a kapus mellett a hálóba továbbított (0–2).

Szünet után inkább a Chindia kezdeményezett, bár mindössze egyetlen helyzetet jegyezhettek, Alexandru Jipa távoli lövése nem jelentett veszélyt Niczuly Roland kapujára. Az 59. percben egy szöglet után büntetőt reklamált a Târgoviște, Branislav Niňaj szabálytalankodott Iacob ellen, az esetet azonban a játékvezető nem látta, így nem ítélt tizenegyest. A házigazdák aztán a 72. percben csökkentették hátrányukat, Cristian Neguț beadása után Daniel Popa senkitől sem zavartatva a bal alsóba lőtt (1–2). Az utolsó negyedórában a házigazdák az egyenlítés reményében a védekezéssel sem foglalkoztak, viszont a Sepsi OSK védelme hatástalanította a támadásokat, így megérdemelten jutott elődöntőbe.

Román Kupa, negyeddöntő: Chindia Târgoviște–Sepsi OSK 1–2 (0–2).

Ploiești, Ilie Oană Stadion. Vezette: Sebastian Colțescu (Craiova). Târgoviște: Moldovan – Rrumbullaku, Căpușă, Iacob, Corbu – Kocič (Celea, 62.), Matiș (Jipa, 46.), Suciu (Dulca, 46.), Neguț – Stoian (Popadiuc, 62.), Popa. Vezetőedző: Emil Săndoi. Sepsi OSK: Niczuly – Ispas, Mitrea, Niňaj, Dimitrov – Aganović (Achahbar, 81.), Bărbuț (Askovszki, 61.), González, Fofana – Golofca (Ștefănescu, 81.), Luckassen. Vezetőedző: Cristiano Bergodi. Gólszerzők: Popa (72.), illetve Căpușă (35. – öngól), Bărbuț (41.). Sárga lap: Dulca (87.), illetve Aganović (53.), Dimitrov (58.), Ispas (90+3.).