Színház

A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház e heti műsorán: a kamarateremben ma 19 órától O. Horváth Sári: Életigen Kiliti Krisztián rendezésében (korhatár: 14+); a nagyteremben pénteken 18 órától Örkény István: Tóték – az előadást az azonos című regény és dráma ötvözete alapján Bocsárdi László rendezte. Honlap: tasz.ro.

Zene

Ma 18 órától a Sepsiszentgyörgyi Evangélikus-Lutheránus Egyházközségben adventi kantátaestet tartanak. Énekhang: Cătălina Catrina, Florentina Matei, Valentina Popa, Albu Erika, Székely Kitti, Sándor Andrea; orgona: Szabó-Siklódi Levente; meghívott művész: Diana Cristea (fuvola). Műsoron: Händel-, Telemann-, Respighi-művek.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész Mozi műsorán ma: 16.15-től A kaptár – Raccoon City visszavár (román felirattal), 16.30-tól Örökkévalók (román felirattal) és 18.15-től magyarul beszélő, 19.15-től Jutalomjáték (román felirattal). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102.

Könyvbemutató

December 3-án, pénteken 17 órakor a kézdivásárhelyi Kosztándi Képtárban Tóth László újságíró bemutatja dr. Szőcs Géza, nyugalmazott egyetemi tanár Diákjaim hangja című, frissen megjelent könyvét. A résztvevőknek oltási igazolvánnyal kell rendelkezniük és arcmaszkot kell viselniük.

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. Ma az esti szentmise előtt közösen imádkozzák az esti dicséretet a zsolozsmából, 17 órától a Máltai és plébániai ifjúság tagjai vezetik a szentségimádást. • Pénteken elsőpéntek, otthonaikban meglátogatják a betegeket; 22 órától az altemplomban virrasztás lesz, mely reggel 6 órakor roráte szentmisével zárul, a virrasztást a Mária Rádió közvetíti. • Várják a IV–VII. osztályosokat ma 16 órára, a gyerekkórust pénteken 16.30-ra, az ifjúságot vasárnap 19 órára. • Elkészült az egyházközségi tájékoztató a következő egyházi évre. • Megújult formában hamarosan jelentkezik a plébánia krisztuskiraly.ro honlapja. • Megérkeztek a kispapok gondolataiból összeállított adventi füzetek, naptárak. Az igényes formába szerkesztett tartalmas elmélkedések az adventi készületben nyújtanak segítséget. • A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete fotószakosztályának szervezésében a KÁMME Fotóműhely – Fókuszban a hitéletünk című kiállítása két hétig megtekinthető a templomban.

SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. Advent hétköznapjain roráte szentmiséket végeznek minden reggel 6 órától; szentség­imádás lesz minden csütörtökön az esti mise után, ma a medjugorjei imacsoport vezetésével. • Vasárnap szentmisék 8, 10, 12 és 18 órakor. A 10 és 12 órai szentmiséket élőben közvetítik. Szentség­imádás lesz a déli szentmise utántól az esti miséig, gyerekmisét 11 órától tartanak. • Autóbuszt indítanak a csíksomlyói elsőszombati Mária-köszöntőre, amelyre még van pár hely (jelentkezni Kónya Rózánál lehet, telefon: 0745 088 672).

NÉPI MOTÍVUMOK SZÖRCSÉN. Várnak minden érdeklődőt december 12-én, vasárnap Szörcsén az istentisztelet után az imaterembe, ahol bemutatják a Népi motívumok a modern ruházaton című kollekciót, melynek egyik kiemelt célja a népi jelképek megszerettetése fiataljainkkal. A szörcsei esemény szervezője a Háromszéki Népfőiskola Egyesület.

Önkénteseket keres az EMKISZ

A Legszebb Erdélyi Magyar Dal versenyt vagy a Könyvturi élőKönyvtárt is szervező Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági Szervezete (EMKISZ) olyan 16–35 év közötti fiatalokat keres, akik fontosnak tartják a kultúrát, szeretnének szervezni, fotózni, videózni, szöveget írni, és kipróbálnák, milyen egy kulturális szervezet programjait megrendezni, pályázni vagy akár csak részt venni egyes programok lebonyolításában. A felhívás minden részlete megtalálható az emkisz.ro/onkentesseg oldalon. Az egyesület december 4-én éjfélig várja a jelentkezéseket az emkeifjusag@gmail.com e-mail-címre.

Röviden

INGYENES FELKÉSZÍTŐ. A sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum drámatagozata december 4-én, szombaton 15 órától a líceum Visky Árpád Drámatermében ingyenes felvételi felkészítőt tart a jövő szeptembertől induló drámaosztályba. Telefon: 0740 578 725.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 19–23 óráig lehet fordulni a 0754 800 808-as normál díjas telefonon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com e-mail-címen érhető el.

FIÓKKÖNYVTÁR. A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Sport utcai fiókkönyvtára új polcokkal és frissen meszelt belső terekkel várja az olvasókat az érvényben lévő könyvtárlátogatási szabályok betartásával. Nyitvatartás: kedden és csütörtökön 12 és 19, szerdán és pénteken 9 és 15 óra között, valamint minden hónap első és harmadik szombatján 9 és 13 óra között.

ONLINE ÜGYINTÉZÉS. A megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség tájékoztatja a cégeket, vállalkozásokat, hogy a kényszerszabadság igényléséhez szükséges iratokat a covasna@anofm.gov.ro e-mail-címen fogadják. Naprakész tudnivalók az anofm.ro honlapon. ♦ A Közüzemek Rt. is lehetővé teszi ügyfeleinek az online ügyintézést. az apacov.ro honlapon létrehozott felhasználói fiókkal be lehet jelenteni a vízóra-állást, meg lehet tekinteni és ki lehet fizetni a számlákat. A fiók létrehozásának lépései: 1. Adja meg az azonosító adatokat az online ügyintézés részben (a regisztráció megerősítéséhez érvényes e-mail-címre lesz szükség). Adja meg nevét, ügyfélkódját és a jelszót. 2. Nyomja meg a küldés gombot. Azonosító adatainak ellenőrzése után fiókaktiváló e-mailt kap, amely után 24 órán belül bejelentkezhet az oldalra. Az ügyfélkódhoz tartozó számlák megtekintése a Számláim menüben lehetséges.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Dona 392 (telefon: 0372 409 392, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.