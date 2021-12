Kérdésekkel a boldog házasság nyomában

Dr. George W. Crane orvos hatszáz házaspárt tesztelt le 1939-ben a házastársukkal kapcsolatban. Kérdéssorának célja az volt, hogy általa közelebb kerüljön a boldog házasság titkához. Ehhez a kutatáshoz kötődik egyébként az is, hogy a házastárs-értékelés nemzetközi világnapot kapott, ez szeptember 20-a.

A tesztben igen sok kérdésre kellett válaszolni.

A férjekkel kapcsolatban feltett kérdések, negatívum:

1. Megbámul más nőket és flörtöl velük (5 pont).

2. Újságot olvas az asztalnál.

3. Nem jön étkezni az asztalhoz azonnal, ha hívják.

4. Vendégeket hív váratlanul a feleség tudta nélkül.

5. Nem telefonál, ha késik a vacsoráról.

6. Anyjával vagy más nőkkel hasonlítgatja össze feleségét (5 pont).

7. Nyilvánosan dicséri agglegénynapjait, vagy másként jelzi, hogy kár volt megnősülnie.

8. Mások előtt bírálja feleségét (5 pont).

9. Böfög és orrot fúj az asztalnál bocsánatkérés nélkül.

10. Nyitva hagyja a szekrényajtókat.

11. A cipőit rendszeresen a nappaliban veszi le és ott is hagyja.

12. Horkol.

Pozitívumok az 1939-es kérdőív szerint:

1. Elég pénzt ad a háztartás vezetéséhez, új költségekhez (5 pont).

2. Udvarias felesége barátaival.

3. Gyakran dicséri feleségét, hogy most is úgy néz ki, mint hajdanán, ragyogóan főz, takarít stb. (5 pont).

4. Emlékszik születésnapra, évfordulókra (5 pont).

5. Segít a gyermeknevelésben, mosogatásban.

6. Udvarias és illedelmes akkor is, ha egyedül vannak feleségével.

7. Meghallgatja a családi problémákat és figyelembe veszi felesége véleményét.

8. Rendelkezik dátummal feleségéhez legalább hetente egyszer (5 pont).

9. Hangosan olvas újságot, könyvet vagy magazint, hogy felesége hallja.

10. Jó társalgó.

11. Állandó munkahelye van, és gondoskodik a családról (5 pont).

12. Átadja az autót a feleségének, ha annak szüksége van rá.

A feleségekre vonatkozóan feltett kérdések, negatívum:

1. Lassan ér be a hálószobába, addig húzza az időt, míg a férje elalszik.

2. Nem szereti a gyerekeket (5 pont).

3. Nem varrja fel a gombokat, nem stoppolja meg a zoknikat.

4. Piszkos, régi, elnyűtt ruhát hord a ház körül.

5. Vörösre lakkozott körmei vannak.

6. Gyakran elkésik a találkozókról (5 pont).

7. Hanyag a testtartása.

8. Hajcsavarókkal fekszik le, vagy vastagon bekrémezett arccal megy aludni.

9. A jéghideg lábát éjjel a férjéhez nyomja, hogy az melegítse fel.

10. Állandóan beleszól a vezetésbe.

11. Más férfiakkal flörtöl a bulikon vagy az étteremben (5 pont).

12. Gyanakvó és féltékeny (5 pont).

Pozitívum:

1. Jó háziasszony, még váratlan vendégek esetén is.

2. Időben elkészíti a reggelit, az ebédet és a vacsorát.

3. Jó beszélgetőpartner, érdeklődő.

4. Tud hangszeren – például zongorán vagy hegedűn – játszani.

5. Felöltözik a reggelihez.

6. Tökéletesen tisztán és rendben tartja az otthonát.

7. Ő maga fekteti le a gyerekeket.

8. Soha nem fekszik le haraggal a szívében (5 pont).

9. A fontos döntésekről és vásárlásokról kikéri a férje véleményét.

10. Kiváló humorérzéke van.

11. Vallásos, a gyerekeket hittanra járatja. Gyerekeivel együtt jár a misékre (10 pont).

12. Vasárnaponként hagyja a férjét sokáig aludni.

A mai házasságokban a szerepkör nyilván már nem azonos a múlt századival, és néhány kérdés idejétmúlt. Ha ma írná meg valaki a kérdéseket, biztosan szerepelnének benne az alábbiak:

– nem olvassa el házastársa SMS-ét, e-mailjét

– nem figyeli drónnal és egyéb térfigyelő rendszerrel

– társkártyát csináltat a bankban őrzött pénzhez

– nem nyomkodja összevissza a tévé távkapcsolót

– nem fogyaszt tudatmódosító szereket, és lehetne még sorolni…

(szerkeszto.gportal.hu)