Darabka Hollywood

Részben nyitott forgatási napot tartottak végül a sepsiszentgyörgyi Park Hotelben, amelyre csak néhány meghívottat engedtek be, akik betekintést nyerhettek a kulisszák mögé. Hogy mit is láthattak ott? Modellek különféle, érdekesebbnél érdekesebb ruhákban, melyekhez egyedi táskák is társultak. Mindezt különféle megvilágításban abból a rengeteg reflektorból, amelyeket a terem egyik felében helyeztek el, ahol a forgatás és fotózás zajlott. Kicsit olyan érzése volt az embernek, mintha egy kis Holly­woodba csöppent volna.

Az önkéntes modellek többféle tematikában mutattak be alkotásokat, több kollekció is volt, amely az újrahasznosítás alapelveire épül, viszont találkozhattunk olyan munkákkal is, amelyek posztmodern jellegűek. Felvonult egy esküvői kollekció is, mindemellett láthattunk nagyon természetközeli tervezést, ahol levélmintákat vittek fel különféle újrahasznosított anyagokra egy különleges nyomtatási eljárással. Ezek a változatos kollekciók Erdély különböző részeiről érkeztek Sepsiszentgyörgyre: Kolozsvárról, Marosvásárhelyről, Csíkszeredából, és a KreaKids nevű stúdióval való együttműködésükből is mutattak be munkákat. Mindezeket a nagyközönség december 10-én láthatja az esemény premierjén az ArtWeis közösségi oldalán, majd ezt követően felkerül a Youtube-ra is, ahol bárki bármikor visszanézheti.

De mi is az ArtWise? Oláh Ildikó, az esemény főszervezője elmondta, az egyesület lassan négy éve kezdte el tevékenységét. Azért kezdtek el foglalkozni a kreatív iparággal, mert hiányát látták egy olyan csoportnak vagy platformnak, amely bemutatná a hazai, erdélyi tervezőket és különböző lehetőségeket biztosítana nekik. Mára már van négy-öt tervező, akikkel évek óta együtt dolgoznak, és folyamatosan keresik az új embereket. Sajnos, van egy lemorzsolódás is, mert vannak emberek, akik másfelé indulnának, más pályát választanak, de olyan szerencsések is, akik egy következő szintre tudnak lépni. Oláh Ildikó kiemelte: tudni kell róluk, hogy ők kezdő és karrierjük elején tartó tervezőkkel dolgoznak, hisz az a céljuk, hogy új arcokat mutassanak be. Pozitív példaként említette Kurjatkó Orsolyát, a Blaze divatbolt megalapítóját, aki kezdetektől ott volt velük, és mára két városban is van divatboltja.

Simon Soma