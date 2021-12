Díjazták Kopacz Hanna őrkői tervét

A novemberi Média Építészeti Díja gálán, az Uránia Nemzeti Filmszínházban újra elismerték az idei év legkiemelkedőbb alkotásait – olvasható az epiteszforum.hu portálon. Mint írják, „az Építészfórum által alapított Média Építészeti Díja immáron 17 éves hagyománnyal rendelkező, megkerülhetetlen szakmai esemény, melynek különlegessége, hogy zsűrizése a nagyközönség előtt zajlik. Ebben az évben összesen 79 tervet, 63 épületet és 20 épített környezeti munkát neveztek a tervezők, amelyek közül két családi ház, egy óvoda, egy tornacsarnok és egy iroda versengett az év legjobb épületének járó díjért, a tervek között pedig öt diplomamunka mérkőzött meg egymással”. A vezető magyar sajtóorgánumok képviselőiből és a szakma kiemelt szakértőiből álló zsűri a legjobb épület díját a Bánáti + Hartvig Építész Iroda csapatának ítélte saját irodaépületükért, a tervek közül pedig Kopacz Hanna munkáját tartotta a legjobbnak.

A szakmai honlapon olvasható indoklás szerint Kopacz Hanna az Őrkő – köztérfejlesztés és típusház egy cigánytelepen című mestermunkájában „arra keresett egyszerű, praktikus és valószerű megoldásokat, hogy milyen építészeti, urbanisztikai és tájépítészeti eszközök járulhatnak hozzá egy erdélyi cigánytelep életszínvonalának emeléséhez”.



Korszerűsített közterek és típusház

A sepsiszentgyörgyi Kopacz Hanna a budapesti Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen (MOME) tanult építészetet, a MOME Építészeti Intézetében idén nyáron fejezte be a mesteri képzést, most elismert diplomaterve Rektori Díjban is részesült. Budapesti tanulmányait követően jelenleg az Erasmus+ program révén gyakornokként Barcelonában dolgozik. Korábban az Építészfórumon ismertette mesteri szakdolgozatát, a Köztér és típusház az őrkői cigánytelepen – Kopacz Hanna diplomaterve című, 2021. július 14-én megjelent írás végén található egy link, amely lehetővé teszi a teljes szakdolgozat letöltését.

Mestermunkájában azt vizsgálja, hogy milyen építészeti, urbanisztikai és tájépítészeti eszközökkel tehető jobbá a sepsiszentgyörgyi cigánytelep, az Őrkő lakóinak életminősége. Mint írja, „a telep 2500 lakója 450 háztartásban él, melynek legnagyobb százaléka nélkülözi a vezetékes vizet és az áramot. A lakások alacsony minősége miatti állandó karbantartási munkálatok és a közművek hiánya rengeteg időt és energiát felemészt a lakók életéből”.

Dolgozata két részből áll, egyikben egy „telepléptékű mikrobeavatkozás-sorozatot” javasol, másikban egy „energiaönellátó, a cigányok életmódjához igazodó típusházat”. Olyan forgalmas csomópontokat jelölt ki, amelyek alkalmasak hat kis központ kialakítására. „Ezek különböző szolgáltatásokat nyújtanak: vízvételi hely (kút), mosási és tisztálkodási lehetőség, szabadidőtöltés, közösségi tevékenység. Tervem szerint a köztereknek jellemzően három összetevője van: kút, fürdőház és köztéri bútorelemek”. Ezek közösségi célt szolgálnak, s tervé­ben figyelembe veszi a jelenlegi meghatározó tevékenységeket is, mint a vízvétel, a szőnyegmosás és a lovak itatása, de javasolja egy focipálya kialakítását is. Emellett részletezi, hogy milyen bővíthető típusházat tartana megfelelőnek a telepen élők számára.



Segíteni a társadalom peremén élőkön

Érdeklődésünkre Kopacz Hanna elmondta: azért választotta az Őrkőt mestermunkája témájaként, mert mindig azt érezte, hogy egy kivételesen szerencsés helyzetbe született, és minél inkább tudatosodik ez benne, „annál nagyobb sürgetést érzek, hogy másokon is segíthessek”. „A társadalom peremére szorult közösségek lakhatása – vélekedik – az egész társadalom problémája. Hiába szép a házam, ha nem merek hazajárni sötétedés után. Romániában a cigány szegregátumok kérdése egyre égetőbb. Azt gondolom, hogy ebben a folyamatban aktív szerepet kell vállalnunk, és olyan kommunikációt kell létrehoznunk, amely a felek egyenlőségére törekszik és hosszú távú stratégiákban gondolkodik. Kutatásaimban arra voltam kíváncsi, amit az őrkőiek tudnak, és mestermunkámban olyan megoldásokat kerestem, amelyek megléte jelentős életminőségbeli változásokat érhet el a közművesítés nélküli telepen (higiéniai szolgáltatások, napelemes áram, esővízgyűjtő-rendszer, sportlétesítmények stb.)”.

Az Építészfórum díja azt jelenti számára, hogy „ez a kérdés nemcsak engem foglalkoztat, hanem magas pozíciójú és fontos embereket is, és ezt előremutató jelnek tartom”. „Azt jelenti – folytatja érvelését –, hogy már vártak egy ilyen diplomamunkára, és ez felelősséggel ruház fel engem, hogy folytassam ez irányú tevékenységemet. Őszintén abban bízom, hogy nemcsak egy ilyen díjátadó gálán támogatják ezt a témát, hanem ha sor kerülne egy ilyen projekt megvalósulására, akkor is lennének emberek, akiket a szociális (lakhatási) problémák legalább ennyire érdekelnek”.