Mindennek a sepsiszentgyörgyi Szimpla kert ad otthont december 6-án, 10-én, illetve 17-én 18–20 óráig. A tavaly indított jótékonysági gyűjtés nagy sikert aratott, a csapat önkéntesei ugyanis több mint 400 csomagot gyűjtöttek össze, illetve osztottak szét a rászoruló családoknak. Idén is hasonló reményekkel indítja a projektet a fiatal önkéntes csapat, céljuk, hogy minél több játékot, tanfelszerelést, könyvet, ruházatot, háztartási cikket, higiéniai eszközt, tartós élelmiszert gyűjtsenek, hogy mindezeket a karácsony előtti időszakban szétoszthassák. A csomagok eljuttatásában a Vöröskereszt segíti munkájukat. Az önkéntesek arra kérik az adakozó kedvűeket, hogy adományaikat dobozolva, becsomagolva, a megajándékozandók nemét és korosztályát feltüntetve vigyék el a kijelölt időpontok valamelyikén a Szimpla kertbe. Újdonság, hogy idén a gazdátlan jószágokon is szeretnének segíteni, szívesen fogadnak kutyák számára adományokat, vagyis játékot, tápot, amit a kutyamenhelyre juttatnak majd el. További részletek a Szeretetdoboz Face­book-oldalán olvashatók.

Kiállítás

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem közreműködésével Sepsiszentgyörgyön indított festőművész- és szobrászművészképzés jelenlegi és leendő oktatóit bemutató Paralel című kiállításon Várallyay Réka művészettörténész, illetve Péter Alpár képzőművész, a kiállítás egyik kurátora tart interaktív tárlatvezetést ma 17 órától Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központban. A tárlatvezetést követően ünnepi sorshúzásra kerül sor, amelynek keretében képzőművészeti albumokból és kiadványokból álló könyvcsomagokat sorsolnak ki a résztvevők, illetve a kiállítást november 22. és december 3. között megtekintők között. A rendezvényen kötelező az érvényben lévő járványügyi szabályozások betartása.

Színház

A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház nagytermében ma 18 órától Tóték – Örkény István azonos című regénye és drámája nyomán rendezte: Bocsárdi László. Honlap: tasz.ro.

Zene

A Codex régizene-együttes idén ünnepli fennállásának 25. évét. Mindennek rendelt ideje vagyon című hangversenyükre december 4-én, szombaton 18 órától kerül sor Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Művelődési Központban (Bástya-ház, Olt utca 6. szám). Fellépnek: Adorján Csaba (fidula, brácsa), Filip Ignác Csaba művészeti vezető (furulyák, fuvolák), Kovács Éva (rebek, hegedű), Kovács László (fidula, hegedű), Lázár Zsombor (fidula, cselló), Szabó Éva (furulyák, fuvolák, ütőhangszerek), Szőgyör Árpád (ének, viola da gamba, ütőhangszerek). A koncert a hatályban lévő egészségügyi és az előadások szervezésére vonatkozó előírásoknak megfelelően zajlik. Jegyeket előre is meg lehet vásárolni 20 lejért 9–15 óráig a központ székhelyén (telefon: 0267 373 651, 0787 725 525).

Hitvilág

SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi belvárosi plébánián ma 16 órára várják a kiscserkészeket, 17 órára a cserkészeket. Vasárnap a szentmisék 8, 10, 12 és 18 órakor kezdődnek, a 10 és 12 órai szentmiséket élőben közvetítik.

ADVENTI ZENÉS ÁHÍTATOK. December 5-én, vasárnap 18 órától a Gyöngyvirág utcai református templomban fellép a Classical Singers együttes. Művészeti vezető: Sebestyén-Lázár Enikő. Adományokat gyűjtenek dr. Kovács Benedek állatorvos kezelésének támogatására.

Könyvbemutató

A kézdivásárhelyi Kosztándi Képtárban ma 17 órakor Tóth László újságíró bemutatja dr. Szőcs Géza nyugalmazott egyetemi tanár Diákjaim hangja című, frissen megjelent könyvét. Belépés csak oltási igazolvánnyal, a résztvevőknek maszkot kell viselniük.

Képernyő

Az Erdély TV-ben ma 17.20-tól és kedden 9.30-tól, az RTT-n vasárnap 9, hétfőn 8 és kedden 22 órától látható a Brassaï Magyar Adás. A műsorból: Advent 2021_1; Események-rendezvények; Egy pohár bor: Fábián Enikő színművész; Adventi muzsika.

Adománygyűjtés Erdővidéken

November 6-án Nagyajtán az Előszeg 84. szám alatt tűz ütött ki, s röpke fél óra alatt teljesen leégett a 41 éves koporsókészítő asztalos, Szőcs Árpád önerőből felépített, két évtizede bővítgetett asztalosműhelye. Emberi sérülés nem történt, a keletkezett anyagi kár azonban jelentős, a tulajdonos becslése szerint 400–500 ezer lejt ért a műhely és felszerelése. Azóta sokan, elsősorban helybeliek siettek a károsult család megsegítésére. Eltakarították a tűzvész nyomait, új tetővel födték be a műhelyt, javítgatják a maradék gépeket. Az adománygyűjtés megszervezésére és lebonyolítására ezúttal is a Gondviselés Segélyszervezet erdővidéki önkénteseit kérték fel. Az elmúlt időszakban a szervezők Demeter Zoltán irányításával Erdővidék húsz településén szerveztek be önkéntes segítőket, akik a szervezet felhatalmazásával és adománygyűjtő íveivel vállalják, hogy adományokat gyűjtenek a tűzkárosult család részére.

Az adománygyűjtés november 29-től indult és december 12-ig tart. Apácán az evangélikus-lutheránus, Ürmösön az unitárius egyházközség gyűjt. Nagyajtán már lezajlott a gyűjtés, azonban akik elszalasztották a lehetőséget, vagy további adományokkal támogatnák a Szőcs családot, megtehetik a polgármesteri hivatalban. Adományokat a baróti polgármesteri hivatal titkárságán is fogadnak. Pénzbeli adományokat az OTP Bankban Szőcs Erzsébet nevére nyitott bankszámlára – RO69 OTPV 3000 0065 3849 RO01 – is lehet utalni.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20–6 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Salvia I. (telefon: 0267 313 513, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974), hétfőtől a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) szombaton és vasárnap 9–12 óráig; dr. Mester-Nagy Ildikó törvényszékkel szembeni rendelőjében (0755 786 178) szombaton 12–14 óráig; a Grigore Bălan tábornok úti Fazakas Dental Clinic rendelőben (0744 857 743) szombaton és vasárnap 14–19 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Gelencén 6-án, hétfőn 9–15 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

INGYENES FELKÉSZÍTŐ. A sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum drámatagozata december 4-én, szombaton 15 órától a líceum Visky Árpád Drámatermében ingyenes felvételi felkészítőt tart a jövő szeptembertől induló drámaosztályba. Telefon: 0740 578 725.

MÉZESKALÁCS ÚJFALU. A mikóújfalusi helyi ifjúsági szervezet, az Ifjúsági Klub Újfaluért (IKÚ) advent első vasárnapjára elkészítette a település mézeskalács mását, amely megtekinthető a helyi kultúrotthonban naponta 9–16 óráig.

MOZI. A sepsiszentgyörgyi Művész mozi hétvégi műsora megtekinthető az arta.cityplex.ro honlapon; pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102.