Az 1115 kiskorú és 880 felnőtt megkérdezésével készült felmérés szerint a gyermekek 46 százaléka állítja azt, hogy verik őket a családban, miközben a szülőknek csak a 28 százaléka ismeri el a testi fenyítés alkalmazását. A szülők három százaléka arról számolt be, hogy gyermekük szexuális visszaélés áldozata volt, az esetek kétharmadában pedig ismeretlen személy volt az elkövető. A kamaszok 2,9 százaléka állította azt, hogy szexuális kapcsolatra kényszerítették őket.

A válaszokból kiderül, hogy gyermekek öt százalékát fizikailag, 22 százalékát pedig érzelmileg bántalmazták a pedagógusok az iskolában. A gyermekek 90 százaléka számolt be arról, hogy szidják őket a szüleik, 50 százalékuk rendszeresen tanúja a szülei veszekedésének, egyötödük pedig arra panaszkodott, hogy nem engedik el őket társaikkal találkozni vagy játszani. Mintegy 4–5 százalék azoknak a gyermekeknek az aránya, akiket otthon éheztetéssel büntetnek – ismertette az adatokat Ciprian Grădinaru szociológus. A szervezet munkatársa szerint a gyermekek egyharmadával előfordult már, hogy nem kaptak otthon meleg ételt, több mint egyötödüket nem mindig viszik orvoshoz, ha betegek, és egyötödük néha éhesen fekszik le esténként. A szociológus további adatokat is felsorolt. Öt százalék például azoknak a gyermekeknek az aránya, akiket bevallásuk szerint az iskola helyett munkába küldtek a szüleik. Hat százalékuk arról számolt be, hogy durván verik vagy hosszan térdepeltetik őket büntetésből otthon. Ugyanakkor közel harminc százalékuk hozzáfért már az interneten vagy a televízióban szexuális tartalmú felvételekhez.