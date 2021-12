Csíksomlyón decemberben az ünnepélyes elsőszombati Mária-köszöntőn a gyimesiek és a sepsiszentgyörgyi Medjugorjei Imacsoport tagjai végezték az imaórát, s a körmenetben a Szűzanya kegyszobrának másolatát a sepsiszentgyörgyiek vitték. A ferences Mária-kegyhelyre ezúttal is több száz zarándok érkezett Székelyföld különböző településeiről.

Napjainkban a Mária-tisztelet újból „reneszánszát” éli, egyre többen érzik szükségét annak, hogy a csíksomlyói templomot nemcsak pünkösdkor, hanem hétköznap is felkeressék. A csíksomlyói elsőszombati Mária-tiszteletet Péter Ar­thur egykori ferences atya, ma a kovásznai Szent István-templom plébánosa indította el. Az ünnepi szentmisét idén Guia Hugó ferences szerzetes, a kegytemplom igazgatója mutatta be. A sepsiszentgyörgyi Medjugorjei Imacsoport néhány tagját kerestem meg, hogy számoljanak be arról, miként élték meg ezt a rendezvényt.

Kónya Róza: „A február 6-i csíksomlyói Mária-köszöntőn való részvételem alkalmával, a rozsafüzér imádkozása közben jött ez az isteni sugallat, hogy a csoporttal együtt mi is imaszolgálatot vállaljunk. A kegytemplom igazgatójával egyeztetve kiderült, hogy a decemberi hónap volt szabad… és mi igent mondtunk rá. Hála és öröm van a szívemben, hogy ott lehettünk a csoporttal, több száz zarándoktársunkkal együtt imádkozva, az Úr színe előtt ebben az adventi szent időben. Megerősített abban, hogy Isten működni tudjon bennem és általam, ahhoz kell az én igenem.”

Nagy Csilla az imacsoport tagja a kezdetektől. „A szombati Mária-köszöntő kimondhatatlanul nagy öröm volt számomra, mert évek óta, amikor csak tehetem, a hónap első szombatján a szüleimmel Zágonból, vagy egyedül, barátnővel el­zarándokolok erre a különleges alkalomra, a Mária-köszöntőre. Csíksomlyó számomra az a hely, ahol a lelkem békére lel, megnyugvást talál, ahol érzem a Szűz­anya, Égi Édesanyám oltalmát, szeretetét. Az, hogy a sepsiszentgyörgyi Medjugorjei Imacsoport tagjaként ott lehettem én is, s a csoporttársakkal december 4-én mi szervezhettük meg, délután öttől hatig mi vezettük az imaórát, a rózsafüzért mondhattuk, és vihettük a Szűzanya kegyszobrának másolatát, leírhatatlan örömmel töltött el. Végig éreztem a Segítő Szűz segítségét, a Szentlélek vezetését már a kezdetektől, amikor Rozival összeállítottuk az imaórát, és az pont egy óra volt. Már szombaton reggeltől éreztem, hogy különleges a nap, egy álom, ami valóra vált. Büszkén öltöttem magamra a székelyruhát, fontam hajamba piros szalagot, mert nem akárhogyan mehet az ember a székelyek szent helyére. Hálás vagyok a medjugorjei Szűzanyának, hogy összehozta ezt a csoportot, és a csíksomlyói Segítő Szűznek, hogy meghívott erre a csodaszép ünnepre. Ebben a csoportban szeretetre találtam, érzem, hogy szeretve vagyok, elfogadnak, imádkoznak értem, és azt érzem, összetartozunk. Ez az érzés szombaton Csíksomlyón csak megerősödött bennem.”

Szígyártó Szabolcs: „Lassan tíz éve, hogy a Szűzanya meghívott és drága gyermekének szólított Medjugorjében. A kezembe adott egy fényképezőgépet, hogy a medjugorjei ifjúsági világtalálkozó fényképein keresztül tudjam megmutatni, megörökíteni Medjugorje gyümölcseit! A Szűzanya mindenkit hív, csak meg kell hallani. Számomra Csíksomlyó a mi Medjugorjénk, ahol különösképpen tudunk találkozni a Szűzanyával. Most szombaton sem volt ez másképp, gyermekei újra és újra válaszolnak hívására, eljönnek, köszöntik, és Ő nekik adja a Mennyei Atya végtelen szeretetét, Jézus Krisztust, az Ő egyszülött fiát!”