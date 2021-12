Mi újság Alsó-Mezőföldön?

Közös öröme itt minden falunak a hír, amely már megjelent az újságokban is, hogy a Barátos és Zabola közötti útszakaszkaszt megyei rangúvá minősítette Kovászna Megye Tanácsa. Az utat már átvették a két község polgármesteri hivatalaitól, elvégezték a hivatalos formaságokat, és a teljes felújítást, korszerűsítést egy közös terv alapján megpályázták a Saligny-program alapjaiból. Ez megkönnyíti Alsó-Mezőföldön a közúti közlekedést, a két önkormányzatnak pedig több ideje lesz a belső utcák és a mezei utak karbantartására – nyilatkozta kérdésünkre Fejér Levente, Zabola község polgármestere.

A felújítás előtt álló út részben egybeesik az egykori történelmi Postaúttal, amely Cófalvánál tért le a Mezőföld felé, és Szörcse, valamint Székelypetőfalva érintésével Imecsfalvánál érte el a Kovászna–Kézdivásárhely országutat.



Munka és öröm Székelytamásfalván

Látogatásunk idején folytak a kertelési munkálatok az egykori téesz székházánál, amelynek felújítása és korszerűsítése halaszthatatlanná vált. Gond van a villanyhálózattal, szükség lenne benti mosdók és illemhelyek kialakítására. Jelenleg több funkciót tölt be az épület, amely gyakorlatilag a községi tanács tulajdonában van. Itt működik a helyi gatter és raklapgyár székhelye, a cégnél számos helybeli keresi a mindennapiját. Ebben az épületben található az orvosi rendelő és a postai szolgálat. A tágasabb ingatlanban helyet kaphatna még távlatilag egy gyűlésterem, az önkormányzat közösségi irodája, s akár művelődést szolgáló más helyiség is. A helyiek ragaszkodnak ahhoz, hogy a raklapgyár helyben alakíthassa ki tervbe vett új technológiai vonalát, ahol újabb tamásfalviak juthatnának majd munkahelyhez. A zabolai vezetés megígérte, hogy rendezi az ingatlan jogi helyzetét, és felújítására pályázatot nyújt be a megyei tanács által meghirdetett programhoz.

– Közös öröm a mi számunkra ennek a mezőfalvi főútnak a felújításával és modernizálásával kapcsolatos hír, mert eléggé zsúfolt ez a szakasz, és eléggé felgyorsult a közúti közlekedés – hangoztatták a tamásfalvi idősebbek.



Mozgalmas hónapok Szörcsében

A falu határa kiválóan alkalmas burgonyatermesztésre.

– Sajnos, ebben az esztendőben csak amolyan hetvenszázalékos termést tudtunk begyűjteni – tájékoztatott Kovács Attila nagybani termelő, és elmondta, hogy a feleslegen már túladtak a gazdák, a maradék csak a családok szükségleteire elegendő, a kilogrammonkénti ár a faluban 1 és 1,3 lej között ingadozott.

Új székely kaput állított a falu, a régit megviselte az időjárás – magyarázta Benedek József falufelelős, kivitelezője és tervezője a gelencei Both László faragómester. Ebben az esztendőben támogatást kaptak a zabolai önkormányzattól. Anyagilag segített a községvezetés a ravatalozó légkondicionáló berendezésének beszerzésében, a helybeli kultúrotthon felújítási munkálataiban, kerítést csináltattak és színpadi függönyt vásároltak. Régi óhaj volt a mezei utak lesimítása, de hasznos lenne egy úthenger beszerzése is – kérték az önkormányzattól.

Élénk volt a mozgás idén a szörcsei református közösségben. Befejezték a templom külső javítását, a presbiterek és néhány önkéntes kitakarították a temetőt – tájékoztatott Paizs Attila főgondnok. Fémplakettel ellátott kopját állíttattak a református templom előterébe az elhalt lelkipásztorok emlékére – mondta el Bíró Erika lelkipásztor, az emlékjel a kovásznai Ferencz Botond népi mester munkája. Pályázatot hirdettek a szörcsei asszonyok hagyományos varrottasainak, kézimunkáinak összegyűjtésére, lefotózására. A fotók alapján értékmentő kiállítást szerveztek, a nyerteseket advent első vasárnapján hirdették ki, és díjazták is őket.

Befejezték az új szörcsei katolikus templom építését. Pakó Dezső, a negyven lelket számláló helyi katolikus kisközösség egyháztanácsosa elmondta, hogy az új templomnak is Szent István a védőszentje, akárcsak a lebontott, romos kis kápolnának. Be kell még kötni a templomba villanyt, a telket bekeríteni, még sürgetőbb a bútorzat beszerzése. Lelkészük Hajlák Attila István, az imecsfalvi anyaegyház plébánosa, kézdivásárhelyi vallásoktató, aki minden hónap második vasárnapján 9 órakor tart szentmisét a szörcsei híveknek.



Assisi Szent Ferenc faluja, Székelypetőfalva

A mezőföldi település a sokat emlegetett Postaút mentén helyezkedik el. A történelmi útszakasz gréderezését most fejezték be, bármilyen közlekedési eszközzel jól járható – tájékoztatott Both László, aki azt is elmondta, hogy a zabolai községvezetés pályázott a Postaút petőfalvi szakaszának korszerűsítésére egészen a szörcsei eltérőig.

Aránylag látogatott volt az elmúlt nyáron a szaunával is felszerelt petőfalvi borvizes fortyogó, melynek kialakult már a visszajáró vendégköre: nagyrészt a Szentföld idősebb családjai, akik szeretik az ottani csendet, a szénsavval telített fortyogói gyógyvizet és a szaunát is. Az imecsfalvi plébánia kerékpáros imakörutat szervez évente a történelmi Postaúton, nyár derekán pedig rendszeres szentmisét mutat be a gyógyulni vágyóknak a petőfalvi Fortyogón.

A Zabola községhez tartozó Székelypetőfalva gondjainak nyilvántartására külön önkormányzati megbízottat jelölt ki a zabolai hivatal Opra Csaba személyében – jelezték a faluban lakók közös örömét.

A közeljövőben könnyebb lesz járművekkel megközelíteni a kissé elszigetelt Székelypetőfalvát Imecsfalva felől, ugyanis a szentkatolnai községvezetés korszerűsítési programjában szerepel az Imecsfalvától a Szentkatona–Zabola községhatárig tartó útszakasz teljes felújítása, aszfaltozása, a községhatárt itt a Közmocsár-árka jelzi.



Adventben Mezőföld

– December 15-én délután a tamásfalvi katolikus templomban bemutatjuk a rendszerváltás után Felső-Háromszéken is felújított Szállást keres a Szent család hagyományos vallásos szokást – tájékoztatott Hajlák Attila István, az imecsfalvi anyaegyház és a mezőföldi római katolikus filiák plébánosa, aki Imecsfalván advent első vasárnapján megáldotta az adventi koszorút, este 7 órakor pedig híveivel közösen gyújtották meg az első gyertyát, majd ennek folytatásában a következőket. Kilenc családhoz zarándokolnak el a szálláskeresők, ezt a szokásrendet ebben az évben első alkalommal vezette be a faluban az atya. Imecsfalván már készülnek a fiatalok és a gyerekek a karácsonyi pásztorjáték bemutatására, amelyet az esztendővégi ünnepek alkalmával a tamásfalvi, szörcsei és petőfalvi filiákba is elvisznek.

Barátos református templomában és a Magyarok Nagyasszonyára felszentelt római katolikus imaházban is kigyúltak az adventi fények. A bűnbánó héten a református nőszövetség és a gyerekek elkészítették az adventi koszorúkat. A járvány szabályait tiszteletben tartva, egy kisközösség gyújtja meg a soron lévő vasárnapokon a gyertyákat – tájékoztatott Szőcs Endre lelkipásztor.

Orbaiteleken az ikés fiatalok és a konfirmadusok csoportja vállalta fel az adventi koszorúk elkészítését. Ezt követően advent első vasárnapján úrvacsoraosztással egybekötött ünnepnyitó istentiszteletet tartottak – tudtuk meg Incze Hunor lelkipásztortól. Nem volt ez másként a székelytamásfalvi református gyülekezetben sem, ahol első vasárnapon, igehirdetés és rövid gyerekműsor után a helyi nőszövetség forró teával és pánkóval kedveskedett a jelenlevőknek.