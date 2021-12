Okosmasina – tudja, hogy ki „eteti”, de azt is, hogy mivel

A vállalat összesítése szerint két hónap alatt a környékről 65 család 185 alkalommal dobott be újrahasznosítható hulladékot, az erre a célra biztosított zsákokat használva – összesen 207-etet. Ebből 29 üvegnek, 65 papírnak és kartonnak, 113 műanyag- és fémhulladéknak szánt zsák volt. A műanyag túlnyomó többségét pillepalack tette ki.

A 65 családból két felhasználó dobott be vegyes hulladékot újrahasznosítható helyett – olvasható a cég tájékoztatójában. A kihágást elkövetők első lépésként figyelmeztetést kapnak, ha a későbbiekben sem tartják be a szelektív gyűjtési előírásokat, akkor felárat kell majd fizetniük – idézi a közlemény Máthé Lászlót, a Tega igazgatóját.

A cégvezető emlékeztetett, hogy kísérleti programként indították az okoskonténer használatát, elsősorban arra voltak kíváncsiak, megkönnyí­ti-e vagy megnehezíti a lakók életét. Szerinte minden európai uniós országhoz hasonlóan Romániában is át fognak térni a hulladék mennyisége alapján történő számlázásra. Ez leghamarabb Sepsiszentgyörgyön fog megvalósulni, de ez még távolabbi elképzelés. Az okostelefon, okostévé mintájára a fejlesztési irány az okosváros, amelynek része az okos hulladékgyűjtés is. Ez gyakorlatban azt jelenti majd, hogy minden kuka „tudja”, hogy milyen mennyiségű szemét került bele, milyen típusú volt az, mikor dobták el és ki használta a kukát. Aki kevesebbet szemetel, kevesebbet fizet majd – aki többet, az nyilván arányosan kapja a számlát is – fogalmazott.

A vállalat vezetője szerint a legtöbb ember érti a szelektív gyűjtés fontosságát, s be is tartja. A magánházak esetében videófelvételük van arról, hogy ki miként gyűjt. Ritkán akad gond, az is inkább a nagy mennyiségben gyűlő falevelekkel vagy egy-két sajátos hulladéktípussal – ilyen például a polisztirén, melyről kevesen tudják, hogy hiába műanyag, nem újrahasznosítható. A tömbházak esetében azonban nem volt ennyire egyértelmű, hogy milyen szinten tart a szelektív gyűjtés. Erre jelent megoldást az okoskonténer.

Amint arról beszámoltunk, a több bedobónyílással rendelkező, teljesen automata berendezést csak személyre szóló, QR-kóddal ellátott zsákkal lehet használni. A köztisztasági vállalat a lakók rendelkezésére bocsátott háromféle, egyedi vonalkóddal ellátott hulladékgyűjtő zsákot, a megtelt zsákokat előbb a leolvasópanelhez kell tartani, majd a megfelelő nyílásokba bedobni. A gyűjtőbe háromféle külön gyűjtött, újrahasznosítható hulladék dobható be az öt nyíláson: két ablakon a papír és karton, két ablakon a műanyag és fém, egyen pedig az üveg. A hulladékgyűjtő zsák alapján lakásonként azonosítható, hogy ki milyen újrahasznosítható hulladékot helyezett el a tárolóban.

A Tega igazgatója szerint a berendezés továbbá egy másik gondot is kiküszöböl, amelyről tudni, hogy zavarja a lakókat: a guberálás, kukázás jelenségét. A próbaidőszak alatt ilyen nem fordult elő.

Annak kapcsán, hogy a város más pontjaira is ilyen gyűjtők kerülnek-e a közeljövőben, Máthé László elmondta, ez attól függ, hogy a város által benyújtott uniós pályázat sikeres lesz-e. A finanszírozást ugyanis EU-s alapokból akarják megoldani.