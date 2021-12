Enyhítés a lakónegyedi parkolóhelyek bérlőinek

Azokról a sárga fémszerkezettel lezárható parkolóhelyekről van szó, amelyek használatáért a helybeliek (versenytárgyaláson megszabott) bért fizetnek a városnak. A határidő december 15-e, aki addig nem pengeti le a következő évi bérleti díjat, elveszíti a helyet, erre a polgármesteri hivatal egy hétfőn kiadott közleményben is felhívja a figyelmet. Az új, a helyi tanács által november végén megszavazott szabályozás azonban megengedőbb: mivel a december 15-ei határidő túl közel van az ünnepekhez, és többen is rendszeresen megkéstek a befizetéssel, az érintett gépkocsi-tulajdonosok január 31-ig haladékot kapnak. Közben a sárga lezáró szerkezetet eltávolítják, de 200 lej ellenében vissza is szerelik (ez majdnem háromszorosa a korábbi árnak), tehát az is megtarthatja a parkolóhelyét, aki néhány hetes késéssel törleszti az éves bérleti díjat.

Egy másik módosítás leszögezi, hogy az önkormányzat nem vállal felelősséget a mások által elfoglalt parkolóhelyért, ha a bérlő nem zárja le, amikor elmegy.

További változás, hogy az önkormányzat közérdekből – például utcajavítás esetén – felmondhatja a bérleti szerződést, erről azonban 30 nappal előbb értesítenie kell a bérlőt.

Az egyszer megkötött parkolóbérleti szerződést a határidő lejártával öt évre lehet meghosszabbítani.

Ugyancsak a novemberi tanácsülésen a közterületen levő garázsok egy részéről is rendelkezett az önkormányzat: mintegy 200 garázstulajdonos számára három évre meghosszabbították a garázsok alatti területre vonatkozó, 1992-ben és 1993-ban megkötött, de az év végén lejáró bérleti szerződést, és újakat is kötöttek, ahol a tulajdonos megváltozott.