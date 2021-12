Várják az igénylőket a mobil oltócsapatok

Ezen a héten is több településen várja a koronavírus elleni védőoltást igénylőket a megyei közegészségügyi igazgatóság által szervezett mobil oltócsapat. Szerdán Bölönben, csütörtökön Dálnokon, pénteken Málnáson oltanak, mindenütt délután 16 órától.

Ha van jelentkező, másodszor és harmadszor is visszatér egy-egy településre a mobil oltócsapat, ám egyelőre csupán tizenöt-húsz oltakozó jelenik meg a kitűzött időpontban a kijelölt helyszíneken – mondta el lapunk érdeklődésére Ágoston László, a megyei közegészségügyi igazgatóság vezetője. Múlt héten a torjai, csernátoni, nagyajtai oltási kampány mellett ágyhoz kötött betegekhez is kivonult az oltócsapat Cófalván és Sepsiszentgyörgyön, valamint a megyeközponti Zathureczky Berta Idősek Otthonába is hívták őket.

Az intézmény igazgatója oltásra buzdítja az embereket városon és falun egyaránt, elégedetlen a vidéki lakosság hozzáállásával, de a városi oltási központokban is gyatrának tartja a jelentkezést, naponta háromszáznál kevesebben igénylik a védőoltást, köztük kevés az első adag vakcinát kérő, de vannak napok, amikor a kétszázat sem éri el az immunizálásért megjelenők száma.

A megyei kormányhivatal tegnapi adatai szerint a megyében 109 401 védőoltás-dózist használtak fel. Az oltás második adagját 39 267-en kapták meg, 13 677 személyt egydózisú oltással immunizáltak, harmadik oltásért 11 151-en jelentkeztek.